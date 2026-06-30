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UKRAJINSKI OLIGARH

Tko je Vadim Ermolajev? Izgradio je milijunsko carstvo, odrekao se Ukrajine, a danas se bori za život nakon eksplozije

Screenshot X
Autor
Tea Tokić
30.06.2026.
u 08:54

Mediji procjenjuju da se njegovo bogatstvo tijekom godina kretalo između oko 170 milijuna i više od 800 milijuna američkih dolara.

Monako, jedna od najsigurnijih i najbogatijih država na svijetu, u ponedjeljak navečer zadesila je eksplozija za koju vlasti sumnjaju da je bila namjerno izazvana. U snažnoj detonaciji ispred stambene zgrade teško su ozlijeđene tri osobe, a među njima je, prema pisanju više francuskih i britanskih medija, i ukrajinski poslovni magnat Vadim Ermolaev, jedan od najbogatijih poduzetnika povezanih s ukrajinskim gradom Dnjiprom. Eksplozija se dogodila nešto prije 21 sat po lokalnom vremenu u predvorju stambene zgrade u ulici Rue du Révérend Père Louis Frolla. Kako piše Financial Times, pozivajući se na monaške vlasti, eksplodirala je naprava postavljena kao zamka, nakon čega je osumnjičeni pobjegao pješice prema francuskom gradu Beausoleilu. Policija je pokrenula opsežnu potragu, a istraga je još u tijeku.

Prema informacijama koje je objavio Telegraph, eksplozivna naprava bila je napunjena metalnim kuglicama i vijcima kako bi izazvala što teže ozljede. Istražitelji sumnjaju da je riječ o ciljano izvedenom napadu. U eksploziji su ozlijeđene dvije odrasle osobe i jedno dijete. Dvoje je zadobilo ozljede opasne po život te su prevezeni u bolnicu u francuskoj Nici. Prema navodima Telegrapha, Ermolaev je u kritičnom stanju, dok je njegova partnerica navodno u eksploziji izgubila obje noge. Ozlijeđen je i 13-godišnji dječak, za kojeg vlasti vjeruju da je u rodbinskoj vezi s odraslim žrtvama. Monaške vlasti zasad nisu službeno potvrdile identitet ozlijeđenih.

Stanovnici okolnih zgrada ispričali su da su isprva pomislili kako je riječ o eksploziji plina. Jedan od očevidaca rekao je za francuski BFMTV da je nakon detonacije ugledao krvavu ženu na stubištu i dječaka kojem su prolaznici pokušavali pomoći. Monaški ministar države Christophe Mirmand izjavio je kako je riječ o događaju bez presedana.

"Po mom saznanju, ovo je prvi put u povijesti da se ovakav čin dogodio u Kneževini Monako", rekao je na konferenciji za medije te dodao kako se istražuju sve okolnosti i mogući motivi napada. Monaški knez Albert II. osudio je eksploziju nazvavši je "zločinačkim činom" i poručio da je cijela zajednica u šoku.

Prema pisanju BPI Newsa, Vadim Ermolaev (poznat i kao Vadym Lermolaiev) ukrajinski je poduzetnik rođen 1968. godine, koji je bogatstvo stekao prvenstveno u sektoru nekretnina. Osnivač je poslovne grupacije Alef Group, čije poslovanje obuhvaća komercijalne i stambene nekretnine, proizvodnju, poljoprivredu, građevinske materijale te medicinsku tehnologiju. Kroz svoju tvrtku Alef Estate sudjelovao je u razvoju nekih od najpoznatijih građevinskih projekata u Dnjipru, uključujući poslovno-trgovački kompleks Most-City, Cascade Plaza i Bosphorus.

Mediji procjenjuju da se njegovo bogatstvo tijekom godina kretalo između oko 170 milijuna i više od 800 milijuna američkih dolara. Iako je rođen u Ukrajini, 2019. godine stekao je ciparsko državljanstvo te se odrekao ukrajinskog. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu preselio se u Monako. Posljednjih godina našao se i pod sankcijama ukrajinskih vlasti. Kako navode BPI News, Ukrajina mu je 2023. uvela zamrzavanje imovine i trgovinska ograničenja zbog navoda da su dijelovi njegovog poslovanja nastavili djelovati na anektiranom Krimu nakon 2014. godine. Pojedini ukrajinski portali, među kojima i Skelet.Org, godinama su ga povezivali s nizom optužbi vezanih uz izbjegavanje plaćanja poreza, carinske prijevare, poslovanje na Krimu i navodne financijske malverzacije. Međutim, velik dio tih tvrdnji nikada nije rezultirao pravomoćnim sudskim presudama, a Ermolaev je ranije odbacivao optužbe za nezakonito poslovanje.

Istražitelji zasad nisu objavili je li upravo Ermolaev bio meta napada niti postoji li povezanost između njegove poslovne prošlosti i eksplozije u Monaku. Policija nastavlja potragu za osumnjičenim, dok sigurnosne službe ispituju moguće motive. 
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Ključne riječi
Ukrajina oligarh Monako eksplozija

Komentara 18

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AV
avangero
09:07 30.06.2026.

Tako se sa izdajicama postupa, a m i nekima još i mirovinu isplsćujemo.

Avatar Spasimo Eu od ruSSije
Spasimo Eu od ruSSije
09:16 30.06.2026.

Vjerojatno mafijaški obračun, Ukrajina trenutno nema vremena baviti se ovakvima dok rat s ruskim agresorom traje već 5-u godinu!

Avatar "ruSSki mir"
"ruSSki mir"
09:25 30.06.2026.

kako je živio, tako će i završiti

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