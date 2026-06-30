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PODRHTAVANJE TLA

Potres kod Zenice probudio stanovnike, osjetio se i desecima kilometara dalje

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 09:10

Stanovnici su naveli kako se podrhtavanje osjetilo na širem području Zenice, Kaknja i Sarajeva.

Potres magnitude 3,6 prema Richteru zabilježen je u utorak ujutro na području Zenice, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Tlo se zatreslo u 6.18 sati po lokalnom vremenu, a epicentar potresa bio je 11 kilometara jugoistočno od Zenice, odnosno 43 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva.

Prema podacima EMSC-a, potres je registriran na dubini od sedam kilometara. Stanovnici su naveli kako se podrhtavanje osjetilo na širem području Zenice, Kaknja i Sarajeva.
Ključne riječi
Zenica potres Bosna i Hercegovina

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