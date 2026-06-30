Potres kod Zenice probudio stanovnike, osjetio se i desecima kilometara dalje

Potres magnitude 3,6 prema Richteru zabilježen je u utorak ujutro na području Zenice, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Tlo se zatreslo u 6.18 sati po lokalnom vremenu, a epicentar potresa bio je 11 kilometara jugoistočno od Zenice, odnosno 43 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva.

Prema podacima EMSC-a, potres je registriran na dubini od sedam kilometara. Stanovnici su naveli kako se podrhtavanje osjetilo na širem području Zenice, Kaknja i Sarajeva.