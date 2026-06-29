Odjeknula eksplozija u Monaku. Osumnjičenik ostavio torbu pa pobjegao: 'Ovo je vjerojatno teroristički napad'

Tri osobe ozlijeđene su nakon velike eksplozije u Monaku. Lokalne vlasti, prema posljednjim informacijama, vjeruju kako je riječ o napadu, a ne slučajnom incidentu. Osumnjičenik za eksploziju navodno je u bijegu, nakon što je nadzornom kamerom snimljen kako ostavlja torbu pokraj vrata stambene zgrade, prenosi Mirror.

"Ovo je prvi put u povijesti, koliko mi je poznato, da se takav čin dogodio u Kneževini", naveo je ministar Christophe Mirmand te dodao: "Ovo je vjerojatno teroristički napad.“

Eksplozija se dogodila oko 21 sat te teško ozlijedila par u pedesetim i šezdesetim godinama, dok je lakše ozlijeđen 13-godišnji dječak. Navodno je riječ o Ukrajincima i članovima iste obitelji.