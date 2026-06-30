Tragedija koja je potresla Francusku: Majka ih stavila na spavanje, blizanke pronađene mrtve

U mjestu Beuvrages na sjeveru Francuske pronađene su mrtve dvije jednogodišnje sestre blizanke. Djevojčice, stare samo 15 mjeseci, pronađene su u svojim krevetićima u obiteljskoj kući, a istražitelji zasad sumnjaju da je smrt mogla nastupiti zbog dehidracije, u jeku snažnog toplinskog vala koji je pogodio Francusku. Policija i djelatnici hitne pomoći na mjesto događaja stigli su u ponedjeljak oko 13:30 sati, nakon što su ih pozvali roditelji. Prema dosad poznatim informacijama, majka je djecu stavila na spavanje u nedjelju oko 19 sati, a ponovno ih je otišla provjeriti tek kasno idućeg jutra. Tada je uočila da djevojčice ne daju znakove života.

U kući je u tom trenutku bilo još četvero djece, u dobi od tri, četiri, pet i šest godina. Sva su djeca zbog znakova dehidracije prevezena u bolnicu, dok je jedno od njih helikopterom hitno prebačeno u drugu zdravstvenu ustanovu. Njegovo stanje opisuje se kao kritično. Roditelji su uhićeni istoga dana oko 15.30 sati te su zadržani u policijskoj postaji u Valenciennesu. Pokrenuta je istraga zbog sumnje na uskraćivanje potrebne skrbi ili hrane maloljetnicima mlađima od 15 godina.

Tragedija je potresla stanovnike inače mirnog naselja. "Živim ovdje petnaest godina i nikada nismo doživjeli nešto slično", rekao je jedan od susjeda. Drugi stanovnik naselja kazao je kako se obitelj doselila prije približno dva mjeseca te da se izvana nije moglo naslutiti da postoje problemi. Susjedi tvrde da roditelji nisu bili poznati socijalnim službama. Navode i kako je otac radio vikendom, dok su se djeca, prema njihovim riječima, redovito igrala s ostalom djecom iz susjedstva.

Obdukcija tijela dviju djevojčica trebala bi biti provedena u utorak. Iz ureda javnog tužitelja u Valenciennesu poručeno je kako se istraga zasad usmjerava na mogućnost da je do smrti došlo zbog dehidracije izazvane iznimno visokom temperaturom u prostoriji. Konačan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcijskog nalaza.

Tragičan slučaj dogodio se u trenutku kada se Francuska suočava s jednim od najtežih toplinskih valova posljednjih godina. Prema dostupnim podacima, zemlja je ovoga tjedna zabilježila oko tisuću smrtnih slučajeva više nego što je uobičajeno za ovo razdoblje, piše The Sun.

Među žrtvama velikih vrućina su i braća Kassim Benouali, četverogodišnjak, i dvogodišnji Sadek, koji su preminuli nakon što su ostali zaključani u automobilu. I u tom slučaju istražitelji kao glavnu teoriju zasad razmatraju posljedice ekstremnih temperatura. Toplinski val posebno pogađa starije osobe, no opasnost prijeti i onima koji spas od vrućina traže u vodi. Posljednjih dana najmanje 13 osoba utopilo se pokušavajući se rashladiti u rijekama, jezerima i moru.