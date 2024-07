Uz ritam glazbe, udara i po novčaniku: Pogledajte paprene cijene hrane i pića na Ultri, brojke idu i do 2000 eura!

Deseto jubilarno uzdanje Ultra Europe Festival počeo je jučer u Parku mladeži u Splitu. Ljudi iz cijelog svijeta dolaze na ovaj festival kako bi uživali u nastupima svojih omiljenih izvođača, a partijaneri će se zabavljat još danas i sutra. Jedna od glavnih stavki za posjetitelje su cijene pića i hrane, svih zanima koliko će im ova tri dana festivala olakšati novčanik.

Cijene su ove godine nešto više nego prošle, što uopće ne čudi, jer su kroz zadnjih godinu dana cijene svega u Hrvatskoj skočile. Bocu Jane od pola litre posjetitelji plaćaju 5 eura, dok gazirana pića od 0,3 litre, primjerice Coca-Cola, Sprite i Hidra, koštaju 5,50 eura. Nešto je skuplji Red Bull od 0,25, koji stoji 7,50 eura.

Popularni među posjetiteljima su i kokteli od litre, ponuda je zaista šarolika. Nudi se Cube Libra, Mojito, Tom Collins i dr., a koštaju od 36 do 39 eura. Jeftinije žestice, primjerice Vigor vodka, koštaju 5,50 eura. One nešto finije, poput Jack Danielsa i Bacardija, koštaju 6,50 eura. Ako ih pak poželite pomiješati s nekim bezalkoholnim pićem, cijena se penje na 8,50 eura. Pivo se može nabaviti za do 9 eura. Najskuplji paket, koji košta 2000 eura, sadrži bocu Grey Goose od 4,5 litre, dva Moet&Chandon od 0,75 litre te 20 bezalkoholnih pića.

Preporuka partijanerima je da se dobro najedu prije ulaska na festival jer su cijene unutra paprene, barem za hrvatski standard. Posjetitelji mogu naručiti razne vrste hrane poput hamburgera, hot doga i krumpirića. Cijene se kreću od 8 eura za krumpiriće, 10 eura za hot dog, dok burger meni, koji uključuje burger, krumpiriće i umak, košta 18 eura. Najskuplji je cheeseburger meni, također s krumpirićima i umakom, koji košta 19 eura.

Ranije su izdana posebna pravila koja reguliraju što se smije unositi, načine plaćanja na festivalu, a policija je apelirala na posjetitelje da paze na svoje osobne stvari i ne nose vrijednosti sa sobom. Ipak, policija je izvijestila kako su tijekom prve večeri zabilježene četiri krađe, te su priveli čak 92 osobe, većinom zbog prekršaja vezanih uz Zakon o suzbijanju zloupotrebe droga. Naplaćeno je ukupno 38.000 eura novčanih kazni.

