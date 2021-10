Uvodi se stroža provjera nošenja maski, a cijepljeni neće morati u karantenu

Uz keš za kavu ili šoping, još 250 kuna sa sobom će nositi oni koji se epidemioloških mjera ne pridržavaju potpuno. Kazna je to za nenošenje maske prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a one koji su se u trgovačkim centrima, kafićima i restoranima, ali i ostalim zatvorenim prostorima malo “opustili”, strože će se kontrolirati. Najavio je to ministar unutarnjih poslova i prvi čovjek Nacionalnog stožera, koji je imao sastanak s premijerom Andrejem Plenković. O COVID potvrdama, točnije, o njihovoj široj primjeni, najavljivalo se, trebao je raspravljati Stožer, ali kako kaže Božinović, sve detalje još nisu razmotrili.

Kalendar mora ostati

– Najrealnije je jače inzistiranje na postojećim mjerama. COVID-potvrde ne razmatramo na način kako se one primjenjuju u Europi, barem ne zasad. Države koje su ih uvele nisu u nešto povoljnijoj epidemiološkoj situaciji – rekao je Božinović, misleći pritom, sigurno, i na susjednu nam Sloveniju, u kojoj se bez potvrde ne može ni u javni prijevoz, a ni u restorane te trgovine, a broj zaraženih kontinuirano raste. Nije siguran ministar unutarnjih poslova ni jesu li COVID-19 potvrde najbolji način motivacije za cijepljenje.

– To je jedno kompleksno pitanje. Ono što je najvažnije jest da držimo distancu i nosimo maske, klonimo se velikih okupljanja gdje ne znate s kim ste u društvu jer to su sve situacije u kojima možete dobiti koronu – kazao je Božinović, pa rekao i da se razgovara o mogućem produženju školskih praznika za Sve svete jer četvrtina oboljelih dolazi upravo iz obrazovnog sustava.

Podsjetimo samo kratko da blagdan “pada” na ponedjeljak, djeca su doma još u utorak i srijedu, a dva sljedeća dana razmatrala su se kao dodatni “bonus”. Ništa od toga ipak, kazali su iz Ministarstva obrazovanja. Kalendar školske godine ne namjeravaju mijenjati.

– On je definiran Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., koja je donesena još krajem travnja – kažu u Ministarstvu dodavši da je online nastava za škole uvijek opcija, a odluku o tome mogu donijeti osnivači škola u suradnji sa županijskim stožerom. Podastrli su i o oboljelim školarcima, u Hrvatskoj ih je pozitivno trenutačno 3820, od čega ih je 2226 u osnovnim, a 1594 u srednjim školama.

COVID ima i 554 nastavnika, dok je u samoizolaciji 10.115 učenika, od čega 6743 iz osnovnih, a 3372 iz srednjih škola. Po C modelu, odnosno nastavu preko interneta prate trenutačno četiri škole, kažu u Ministarstvu obrazovanja, iz kojeg stiže i podatak da je udio pozitivnih učenika u ukupnoj populaciji zaraženih 22,95 posto. Najviše ih je u Zagrebu, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, a trebaju li se i oni možda cijepiti, iz Ministarstva obrazovanja nisu posebno obrazlagali. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) oko ovog je pitanja, zato, vrlo jasan. Cjepivo preporučuju svima starijima od 12 godina, iz jednostavnog razloga što za mlađe dosad nije registrirano ni jedno cjepivo.

HZJZ: Djecu cijepiti

– Djeca imaju znatno manji rizik od teških oblika bolesti i smrti od COVIDA-19 nego odrasli. No, tijekom školske godine nužna su okupljanja i grupiranja djece i mladih, što povećava rizik za širenje bolesti. Omjer koristi i rizika cijepljenja djece u dobi 12 i više godina je povoljan, a snažnije preporučujemo cijepljenje djece koja zbog kronične bolesti ili terapije imaju povećan rizik od težih oblika bolesti COVID-19 te koja dijele kućanstvo s osobama koje boluju od kroničnih bolesti – kažu u HZJZ-u, koji cijepljenje preporučuje i učenicima završnih razreda srednjih škola s obzirom na to da će s više osoba imati kontakte na državnoj maturi, prijamnim ispitima, norijadama, maturalnim večerima i putovanjima.

Srednjoškolci koji imaju praktičnu i terensku nastavu također su na popisu HZJZ-a, kao i oni koji žive u učeničkim domovima. Naravno, kao što nije za odrasle, ni za djecu cijepljenje neće biti obvezno. A objavio je HZJZ jučer i da u samoizolaciju, nakon kontakta sa zaraženom osobom, više ne moraju oni koji su koronu preboljeli ili se cijepili s dvije doze, odnosno jednom, ako je u pitanju cjepivo Janssen.

– Osobe koje su preboljele COVID-19 i dovršile primarno cijepljenje izuzete su od karantene u slučaju bliskog kontakta sa zaraznom osobom bez vremenskog ograničenja. Nakon bliskog kontakta sa zaraznom osobom, osobe koje su dovršile primarno cijepljenje trebaju se strogo pridržavati epidemioloških preporuka za sprečavanje kapljičnih infekcija sljedećih 14 dana i preporučljivo je da se testiraju brzim testom 5-7 dana nakon bliskog kontakta – objašnjavaju iz HZJZ kako je, onima s COVID potvrdama, nakon kontakta sa zaraženim, dovoljno da nose maske. Podsjetimo, one vrijede godinu dana od primitka druge doze, a obvezne su trenutačno samo za zaposlene u zdravstvu i u sustavu socijalne skrbi