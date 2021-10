Imunolog Jonjić: Užasno smo relaksirani. Bojim se da ovo nije vrhunac pandemije

Epidemiološka situacija biva sve gora. Kapaciteta u bolnicama iz dana u dan ima sve manje. Prema svemu sudeći brojke se tako lako neće smanjiti, te Nacionalni stožer najavljuje strože kontrole nošenja maski.

- Vidimo prema brojkama da je situacija stvarno zabrinjavajuća, da je ovaj tjedan u odnosu na prošli bilježimo skok kakav već dugo nismo viđali. Preko 17 tisuća oboljelih u odnosu na 10 tisuća pretprošli tjedan. Tako da se radi o značajnom porastu novooboljelih - kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić Filipović za RTL.

HZJZ je uveo nove preporuke kako bi došlo do smirenja epidemiološke situacije. Jedna od promjena da do sada cijepljeni koji su bili u kontaktu sa zaraženim nisu morali u samoizolaciju, dok će sad u tom slučaju trebati se testirati pet do sedam dana od kontakta.

Riječki imunolog objašnjava zašto smatra da će brojke još rasti.

- Bojim se da ovo nije vrhunac pandemije, naprosto zato što trenutno znamo da imamo visoki udio zaraženih među testiranim. Škole su počele okej prije više od mjesec dana, ali sada počinju fakulteti. Zatvaramo se svi više u prostorije, počelo je grijanje - kaže imunolog Stipan Jonjić.

Prošle godine vrhunac pandemije je bio krajem godine. U prosincu je bilo zabilježeno 79 tisuća novih slučajeva, a preminulo je više od dvije tisuće ljudi. Smrtnost je tada bila 2,5 %. Uspoređujući to s danas, u ovom valu posljednjih mjesec dana bilo 47 tisuća zaraženih, te je preminulo 472 ljudi dok je smrtnost 0,99%.

- Mi smo užasno relaksirani kao da nakon ljeta nemamo nikakvih mjera, mi smo nakon ljeta nastavili živjeti u tom očekivanju da je to prošlo. I da je to prošlo vrijeme, ali pandemija nam se vratila u gorem obliku s delta sojom koji se brže širi i inficira i koja se najviše kreće. Tako da kažem moramo se pripremiti - kaže Jonjić za RTL.