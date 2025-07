Uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja: Ovo je ključna promjena

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela izmjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima s ciljem revitalizacije potpomognutih područja, a ključna novina je uvođenje novog modela stambenog zbrinjavanja otkupom neuseljivog stana u državnom vlasništvu. Izmjenama Zakona koje je Vlada uputila u saborsku proceduru uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja i otkupom, a ne samo najmom, neuseljivog stana u državnom vlasništvu i darovanjem građevnog materijala za popravak stana u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće, kao i mogućnost stambenog zbrinjavanja povratnika i useljenika pripadnika hrvatskog naroda iz dijaspore.

"Ono što je važno, povećamo novčane potpore za ugradnju materijala sukladno projektu s 25 na 50 posto, s obzirom na rast cijena građevinskog materijala", kazao je potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić. Proširuje se mogućnost ostvarenja prava na stambeno zbrinjavanje osobama žrtvama nasilja u obitelji i to prihvaćanjem nepravomoćnih presuda, što, kazao je Bačić, do sada nije bio slučaj.

Izjednačuje se iznos najamnine za sve korisnike stambenog zbrinjavanja na području primjene Zakona u visini zaštićene najamnine te se dugogodišnjim korisnicima stanova u vlasništvu lokalnih jedinica i ustanova čiji je osnivač RH omogućuje njihov otkup po povoljnijim uvjetima od tržišnih. Do sada se ta mogućnost pružala samo korisnicima državnih stanova. Na taj način se omogućuje otkup nekretnine zaštićenim najmoprimcima koji su u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači, ali i osobama koje su dugogodišnji korisnici takvih stanova na kojima su pravo stanovanja ostvarili prema ranijim propisima kao neophodni kadrovi ili temeljem drugih osnova.

Osobe za koje je u upravnom postupku pravomoćnim rješenjem utvrđeno da sukladno ovom Zakonu ne ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, mogu ostvariti pravo na otkup pod uvjetom da u toj stambenoj jedinici žive minimalno 10 godina. Uvodi se i rok obveze prebivanja u stambenoj jedinici od pet godina nakon kojih se ti stanovi mogu prodati ili darovati. Ujedno se propisuje donošenje podzakonskih propisa kojom će se propisati načini rješavanja programa stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava te postupka i uvjeta za ostvarivanje prava u provedbi Programa pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BIH.

Vlada je na sjednici dala suglasnost Ministarstvu kulture i medija za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna od 2026. do 2028. godine za sklapanje ugovora o financiranju programa zaštite audiovizualnog gradiva RH za nastavak digitalizacije filmske baštine. "Namjera nam je do kraja mandata osamostaliti kinoteku koja sada djeluje u okviru Hrvatskog državnog arhiva", istaknula je ministrica Nina Obuljen Koržinek. Digitalizacija i restauracija audiovizualnog gradiva odnosi se na gradivo koje je kulturno dobro zaštićeno od strane Hrvatskog državnog arhiva i to - nacionalne filmska zbirke, Zbirke hrvatskih dugometražnih filmova i Zbirke hrvatskih kratkometražnih filmova. Konkretno, predviđa se restauracija i digitalna obrada ukupno 1.800 minuta filmskih djela, ponovni ispis digitalno obnovljenih djela na novu filmsku vrpcu te cjelovita zaštita 20 dugometražnih filmskih naslova. Ugovor o financiranju programa zaštite audiovizualnog gradiva Republike Hrvatske sklapa se između Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog državnog arhiva, a ukupna financijska sredstva potrebna za provođenje ove odluke su 2,6 milijuna eura s PDV-om.

Donesena je i odluka o izmjeni Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2024. do 2028. godine radi osiguravanja provedbe te završetka aktivnosti koje su započete u prethodnom mandatu Vlade, a čija se provedba zbog vanjskih okolnosti produžila na razdoblje novog programskog dokumenta. Izmjenama se Operativnim programima dodaje 10 novih aktivnosti, 11 aktivnosti se mijenja ili dopunjuje te se u 15 aktivnosti dodaju pojedini nositelji, a nove aktivnosti se odnose na unaprjeđenje školskog sustava na jezicima manjina.