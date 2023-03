Uvjetno osuđena jer je nakon svađe zbog djece bivšem mužu zapalila - automobil

Žena (35) nepravomoćno je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine zbog općeopasne radnje. A ta općeopasna radnja bila je paljenje guma na vozilu njezinog - bivšeg muža.

Prema optužnici, riječ je o događaju koji se zbio 24. veljače 2022. između 23.30 i 00.30 u jednom zagrebačkom naselju kada je 35-godišnjakinja prišla automobilu njezinog bivšeg supruga da bi uz prednji kotač postavila ručnik koji je prethodno zapalila. Vatra se uskoro proširila i na unutrašnjost tog vozila, ali i na automobil koji je bio parkiran pored. Tužiteljstvo je u optužnici tvrdilo da je 35-godišnjakinja automobil namjerno zapalila pristajući da pričini štetu veću od 200.000 kuna te da je time pristala i da ugrozi imovinu i živote građana.

- Učinila sam to. Iskreno mi je žao i kajem se zbog toga. U vrijeme kada se to dogodilo, bila sam u sukobu s bivšim suprugom oko djece. Taj sam sukob shvatila preozbiljno i reagirala sam tako. Ispričala sam se bivšem suprugu zbog toga što sam napravila. Sada smo u boljim odnosima nego što smo bili, a i on je kazao da me neće tužiti zbog nastale štete jer zna da se redovito liječim. Molim vas i da uzmete u obzir da sam neosuđivana i da je ovo bio izolirani incident - kazala je 35-godišnjakinja u obrani u kojoj je priznala krivnju.

Sud joj je olakotnim cijenio priznanje , kajanje i žaljenje, korektno držanje pred sudom, što je zaposlena, majka dvoje djece, što je neosuđivana kazneno, dok joj je otegotnim cijenjena, prekršajna osuđivanost zbog nasilja u obitelji.

