Uvjetno osuđen jer je pastire tjerao da ovce čuvaju u - minskom polju

M.J. (60) na Općinskom sudu u Gospiću uvjetno je osuđen na šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine zbog općeopasne radnje, a mora platiti i troškove sudskog postupka. Riječ je o događaju koji datira još iz ljeta 2014. i 2015., a prema optužnici, M.J. teretio se da je od dvojice pastira koji su na njegovom imanju u Lici čuvali ovce, zahtijevao i da idu u minski sumnjiva područja, iako je bio svjestan da bi mogli nastradati. Do njihovog ozljeđivanja samo pukom srećom, navodi se u optužnici, nije došlo. Iako je optužnica protiv njega podignuta 2016., a potvrđena 2017., suđenje je počelo tek krajem 2021. kada je M.J. zanijekao krivnju.

- Kada mi dođu novi radnici i pastiri, barem 10 dana ih vodim i pokazujem kuda i kako da se kreću. Kada se to područje 2008. razminiravalo, molio sam i da se dio terena na kojem ovce idu na ispašu kao i put do njega razminira. Put je obilježen da se zna kuda se smije kretati no i dalje postoje table koje upozoravaju na mine i to se područje vodi kao minski sumnjivo. Smatram da su me svjedoci oklevetali i lažno su iskazivali, a moja je greška što sam im dao novac unaprijed - branio s M.J.

Njegovoj obrani sud očito nije povjerovao, tim više što je jedan pastir ranije i poginuo u minskom polju dok je radio za M.J. On je tvrdio da taj pastir nije htio ići razminiranim putem, već minskim poljem te je zbog toga stradao. Tvrdio je i da je poginuli pastir prethodno za njega radio dvije godine, da je nakon njegove smrti financijski pomagao njegovoj obitelji te da ga obitelj nije teretila.

Jedan od pastira iskazivao je pak kako mu je rođak našao posao kod M.J.

- Taj rođak mi je sve pokazao i optuženik je kazao da se radi o minski sumnjivom području. Kada smo podnijeli kaznenu prijavu, istina je da smo bili pijani, a zvali smo policiju jer je M.J. jednog od nas pljusnuo. Čuo sam i priču da je jedan pastir ranije poginuo tamo. I nije istina da sam samo čuvao ovce. Išao sam i u šumu po drva. To se dodatno plaćalo. A u toj šumi sam vidio i mine pored drveća kraj kojeg sam prošao traktorom. Bilo me je strah, a nikada nam nije bilo izričito naloženo da ne skrećemo s puta koji je navodno bio razminiran - svjedočio je jedan od pastira.

Kazao je i da mu je prije rasprave na kojoj je svjedočio M.J. platio kavu, a tvrdio je i da mu je ponudio 100 eura ako na sudu kaže da se ništa nije dogodilo.

- Rekao je da će mi dati i 100 eura od drugog pastira, ako se on ne pojavi na sudu - iskazivao je taj svjedok.

Supruga M.J. je iskazivala da njenog muža stalno neistinito prijavljuju te da je on upozoravao pastire na mine.

- On ih stalno upozorava na mine te svakom novom koji dođe pokazuje danima gdje su mine - iskazivala je supruga M.J.

No sud iskazu nje i njezina supruga nije povjerovao pa ga je na koncu nepravomoćno uvjetno osudio. Otegotnih mu okolnosti sud nije našao, a olakotne su mu bile protok vremena, krotko držanje na sudu, neosuđivanost...

