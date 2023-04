Ženu izbo i bacio u septičku jamu, tri mjeseca lagao da ga je ostavila... Osuđen na 20 godina

Zoranu Buili (52), koji je zbog ubojstva supruge bio osuđen na 17 godina zatvora, kazna je povišena za tri godine, pa je sada pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora. Odlučio je tako Visoki kazneni sud (VKS) prihvativši žalbu tužiteljstva, a naveli su i da je kazna od 20 godina zatvora maksimalna kazna za djelo za koje se Buila teretio. Riječ je o ponovljenom suđenju jer je raniju presudu kojom je bio osuđen na 34 godine zatvora, ranije ukinuo Vrhovni sud. Prvotno je bio optužen za teško ubojstvo za što je zapriječena kazna do 40 godina zatvora, no nakon dokaznog postupka djelo je prekvalificirano u obično ubojstvo za što je zapriječena kazna do 20 godina.

Prema optužnici, Buila se teretio da se u srpnju 2019. u obiteljskoj kući u Petrovcima prvo posvađao sa suprugom Anicom Builom (46). Svađa je prerasla u fizičko nasilje tijekom kojeg je Buila supruzi lovačkim nožem čija je oštrica bila dugačka 14 centimetara zadao više probojnih ubodnih rana. Ubo ju je u trbuh i pluća, a od zadobivenih ozljeda Anica Buila je preminula. Njezin suprug je tijelo zamotao u dvije deke oblijepljene selotejp trakom, a oko vrata joj je zavezao električni kabel za čiji kraj je zavezao komad betona te ju je bacio u septičku jamu u dvorištu obiteljske kuće. Njezino tijelo je nađena tri mjeseca kasnije i to nakon što je njezina majka krajem srpnja 2019. prijavila nestanak svoje kćeri. Tijekom ta tri mjeseca, Buila je tvrdio da ga ja supruga napustila, pokazujući SMS-ove kao navodni dokaz toga.

Obrazlažući zašto mu je kazna sada povišena za tri godine, VKS kaže kako je smatrao da je Županijski sud u Vukovaru pogrešno dao odveć veliki značaj utvrđenim olakotnim okolnostima, kao što su neosuđivanost i bitna smanjena ubrojivost.

- Prvostupanjski sud podcijenio je postojeće otegotne okolnosti i s nedovoljno pažnje cijenio optuženikovo postupanje nakon ubojstva supruge - prikrivanje počinjenja kaznenog djela, osobito djeci i obitelji pokojne, bacanje mrtvog tijela svoje supruge u septičku jamu, prebacivanje krivnje na pokojnu suprugu uz tvrdnju da je zanemarivala njega i kućanske poslove pa ga "izazvala", došla mu je "žuta minuta", pa ju je zbog toga ubio...

Naime, optuženik je nakon počinjenja kaznenog djela žrtvu zamotao u dvije deke oblijepljene selotejp trakom, a oko vrata joj zavezao električni kabel, za čiji kraj je zavezao komad betona te je bacio u septičku jamu u dvorištu obiteljske kuće. Optuženik je potom gotovo četiri mjeseca lagao zabrinutoj djeci i njenim roditeljima da ga je ona ostavila i otišla zbog ljubavnika, pokazujući im lažne poruke koje je sam sebi slao stavljajući njenu mobilnu karticu u mobitel. Ovakav odnos optuženika prema žrtvi koju je evidentno i za života psihički i fizički maltretirao (kako to vjerno opisuju njihova djeca "da su živjeli pod vojničkim režimom i vojničkom čizmom") ukazuje na njegov povećan stupanj brutalnosti i bešćutnosti, što predstavlja osobito otegotnu okolnost, a koju sud nije s dovoljno pažnje cijenio, iako je nalazi utvrđenom tijekom samoga postupka - navedeno je u obrazloženju VKS-a.

