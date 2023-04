USKOK: Postupak je složen, no inkriminacija je jednostavna. Branitelj: Optužba je od početka nategnuta

Tko čeka, taj dočeka. Pa su optuženici, njihovi odvjetnici, a bome i USKOK i zagrebački Županijski sud eto i to dočekali - završne riječi u aferi Bankomat, koja je počela koncem 2009. i početkom 2010. uhićenjem Josipa Protege i njegovih suoptuženika. I trajala je do ovog tjedna iz razno raznih razloga, a da u toj aferi do sada nije bilo donesena ne pravomoćna nego - nikakva presuda. No to će se sada promijeniti, jer nakon završnih riječi stranaka slijedi i nepravomoćna presuda, koja će vjerojatno biti objavljena do kraja mjeseca.

U aferi Bankomat Josip Protega i njegovi suoptuženici terete se da su HPB oštetili za 225 milijuna kuna. Iako je optužnica protiv njih podignuta u srpnju 2010. suđenje je počelo tek u siječnju 2014. Sud je optužnicu dva puta vraćao na dopunu USKOK-u prije no što ju je potvrdio, a obrane su imale dosta prigovora na prikupljene dokaze pa su tražili izdvajanja tih dokaza kao nezakonitih. Osim toga na spisu se izmijenilo troje sudaca, jer su dvije sutkinje kojima je spis bio dodijeljen prije suca Vjerana Blažekovića, koji je sada suđenje uveo u završnu fazu, otišle sa suda.

A što se tiče završnih riječi u ime USKOK-a ju je prezentirao Saša Manojlović, čiji je to bio predmet prije no što je prešao u Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), gdje sada radi. Manojlović je u svom završnom govoru analizirao dokazni postupak te je pojasnio zašto smatra da su navodi optužbe dokazane.

- Iako se radi o predmetu koji je činjenično i pravno izrazito složen, suština inkriminacije je u osnovi vrlo jednostavna. Riječ je o organiziranom kriminalnom postupanju okrivljenika, suštinski kriminalnom kockanju tuđim novcem u korist pojedinih, privilegiranih klijenata. S druge strane tereti ih se da su sustavno prikrivali to isto kockanje održavanjem stanja nereda u upravljanju poslovanjem HPB-a. Okolnosti koje su nastale iz takvog ponašanja su iskoristili kako bi rezultate poslovanja prikazali uspješnijima nego što su bili i tako osigurali neosnovano uvećane isplate bonusa u vlastitu korist, a sve na štetu HPB-a - kazao je Manojlović. Pojasnio je i da je zajedničko tim kreditima bilo i to da je proces njihova odobravanja bio režiran.

- Privilegirani klijenti, izravno ili neizravno, dolazili su s preporukama trećih, visokopozicioniranih osoba. U pogledu vraćanja ovih kredita, sasvim je jasno da je njihov povrat bio omogućen odobravanjem novih privilegiranih kredita, mahom još rizičnijih za HPB, iz kojih su zatvarani dugovi po ranijim kreditima, ili su im opetovano odobravani prolongati. Čime su u stvarnosti dugovi prema HPB-u bili podmirivani novcem samog HPB-a ili je rok povrata opetovano odgađan. To je sve u konačnici rezultiralo time da je HPB izgubio više stotina milijuna kuna - kazao je Manojlović.

Osim za odobravanje štetnih kredita, USKOK Protegu i ostale tereti i da su krivotvoreći poslovne rezultate, odobravali isplatu bonusa. Kada je optužnica tek podignuta, šteta je bila oko 500 milijuna kuna, no ponovljenog vještačenja, USKOK je nedavno, pri kraju dokaznoga postupka, inkriminiranu štetu prepolovio. Svi optuženici niječu krivnju te se tvrde da su krediti bili odobreni prema pravilima struke i da su imali adekvatne instrumente osiguranja.

- Optužba je već i od samog početka bila nategnuta, a bila je temeljena na krajnje nekompetentnom, nejasnom, paušalnom, pa čak i nonšalantnom vještačenju USKOK-ova vještaka Krkleca, koji na usmenom izlaganju nije uspio obraniti gotovo ni jedno slovo svoga nalaza. Moguće je da se na optužnom vijeću moglo smatrati kako je tada postojao dovoljan stupanj osnovane sumnje za samo optuženje, ali nakon izrazito opsežnog i sadržajnog dokaznog postupka, nakon rijetko viđenog debakla vještaka na više održanih rasprava, ali i nakon novog vještačenja koje ni u jednom dijelu ne potvrđuje teze optužbe, obrana smatra da USKOK-ova optužba ostaje bez ijednog valjanog argumenta u prilog svojim tezama. Zapravo, nema dokazane niti jedne jedine riječi iz opisane radnje izvršenja ili, pak, namjere okrivljenika kazao je Darko Maržić, branitelj Josipa Protege. Osim njega, završne riječi su iznijeli i branitelji Ivana Sladonje i Olivera Beidenegla.

