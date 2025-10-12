Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

'Ustaške ulice': Aha, Arko nije bio ustaša, ali je trebao biti partizan!

12.10.2025. u 06:30

Povjesničar Klasić više ne tvrdi da je industrijalac bio za NDH, no ulicu nije zaslužio, a obitelj se mogla pobuniti kad ju je dobio u 'paketu' s ustašama...

Tko prizna, pola mu se prašta, poslovica je za koju je izgledno čula i šefica zagrebačkog Odbora za preimenovanje ulica Ivana Kekin, a sigurno i povjesničar Hrvoje Klasić, koji je u ovoj epizodi preimenovanja nepoćudnih zagrebačkih ulica bio možemovcima i zagrebačkim esdepeovcima u funkciji eksperta. Preimenovanje četiriju uličica na teškoj gradskoj istočnoj periferiji pretvorilo se već u parodiju. Od četiri nepoćudna imena (Šarić, Bonifačić, Lukas i Arko), a čije ulice zagrebačka Skupština misli preimenovati na sjednici 16. listopada, jer je riječ o pripadnicima ili simpatizerima ustaštva i NDH, odmah se izdvojilo ime industrijalca Vladimira Arka i pokazalo kao prvi "ćorak". Svjedoka i svjedočanstava o pravoj biografiji Arka je i previše, od Tehničke enciklopedije pa do izjava živućih članova nekad ugledne i važne zagrebačke obitelji Arko, koji poništavaju Arkove veze s nepoćudnim režimom, naprotiv, dokazuju da je Arko bio u ustaškom zatvoru godinu i pol dana, a kao razlog se ističe njemački zahtjev da se utamniči tvorničara alkoholnih pića zbog subverzije. Još gore po istinu, jer te činjenice Ivani Kekin i Klasiću ne znače ništa. Bilo je zanimljivo čekati nekoliko dana, pa vidjeti što će smisliti kao protuargument, sve kako ne bi morali promijeniti svoju odluku o preimenovanju. U međuvremenu je službeno reagirala i Matica hrvatska, pojašnjavajući da ni njihov najdugovječniji predsjednik (1928. – 1945.), Filip Lukas, također nije bio ni dužnosnik ustaškog režima, a ni njihov simpatizer. Matičari čak Vladi RH predlažu donošenje zakona koji bi oko preimenovanja ulica i trgova stvorio obvezujući pravni okvir kojim bi se onemogućilo neutemeljeno ideološko prekrajanje naziva. Ističu i to da je Županijski sud u Zagrebu 2017. poništio presudu iz 1945., kojom je Lukas osuđen na smrt zbog protunarodnog djelovanja. Potencijalno, dakle, od četiri preimenovanja, do sada prijete čak dva ćorka.

Ključne riječi
Hrvoje Klasić Ivana Kekin preimenovanje ulica

Komentara 26

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
07:06 12.10.2025.

Upravo tako jako piše: "činjenice Ivani Kekin i Klasiću ne znače ništa." Jedino je bitna mržnja prema hrvatskoj državi.

ŠI
Šime
07:34 12.10.2025.

Važno je da ovi istoričari ne žele ni zucnuti o važnosti da u Zagrebu ima ulicu Vlado Ranogajec prvak u izricanju smrtnih presuda neprijateljima 1945. i 1946.godine.Dnevno ih je izricao i po nekoliko desetaka u postupku da nije saslušao okrivljenikaa ni samoga ni u nazočnosti odvjetnika.To je njemu bilo suvišno.Uzor je to pravne države.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
07:32 12.10.2025.

Mislim da je aktualnoj vladajućoj ekipi puno problematičnije što su sva četvorica bili ugledni i uspješni građani koji su svojim djelima zadužili Zagreb i Hrvatsku, što je sušta suprotnost aktualnoj možemovskoj ekipi čiji je prosječni član studirao 18 godina, nikada nije ništa radio, a maksimalni životni doseg mu je valjanje po ulici.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još