'Ustaške ulice': Aha, Arko nije bio ustaša, ali je trebao biti partizan!

Tko prizna, pola mu se prašta, poslovica je za koju je izgledno čula i šefica zagrebačkog Odbora za preimenovanje ulica Ivana Kekin, a sigurno i povjesničar Hrvoje Klasić, koji je u ovoj epizodi preimenovanja nepoćudnih zagrebačkih ulica bio možemovcima i zagrebačkim esdepeovcima u funkciji eksperta. Preimenovanje četiriju uličica na teškoj gradskoj istočnoj periferiji pretvorilo se već u parodiju. Od četiri nepoćudna imena (Šarić, Bonifačić, Lukas i Arko), a čije ulice zagrebačka Skupština misli preimenovati na sjednici 16. listopada, jer je riječ o pripadnicima ili simpatizerima ustaštva i NDH, odmah se izdvojilo ime industrijalca Vladimira Arka i pokazalo kao prvi "ćorak". Svjedoka i svjedočanstava o pravoj biografiji Arka je i previše, od Tehničke enciklopedije pa do izjava živućih članova nekad ugledne i važne zagrebačke obitelji Arko, koji poništavaju Arkove veze s nepoćudnim režimom, naprotiv, dokazuju da je Arko bio u ustaškom zatvoru godinu i pol dana, a kao razlog se ističe njemački zahtjev da se utamniči tvorničara alkoholnih pića zbog subverzije. Još gore po istinu, jer te činjenice Ivani Kekin i Klasiću ne znače ništa. Bilo je zanimljivo čekati nekoliko dana, pa vidjeti što će smisliti kao protuargument, sve kako ne bi morali promijeniti svoju odluku o preimenovanju. U međuvremenu je službeno reagirala i Matica hrvatska, pojašnjavajući da ni njihov najdugovječniji predsjednik (1928. – 1945.), Filip Lukas, također nije bio ni dužnosnik ustaškog režima, a ni njihov simpatizer. Matičari čak Vladi RH predlažu donošenje zakona koji bi oko preimenovanja ulica i trgova stvorio obvezujući pravni okvir kojim bi se onemogućilo neutemeljeno ideološko prekrajanje naziva. Ističu i to da je Županijski sud u Zagrebu 2017. poništio presudu iz 1945., kojom je Lukas osuđen na smrt zbog protunarodnog djelovanja. Potencijalno, dakle, od četiri preimenovanja, do sada prijete čak dva ćorka.
Povjesničar Klasić više ne tvrdi da je industrijalac bio za NDH, no ulicu nije zaslužio, a obitelj se mogla pobuniti kad ju je dobio u 'paketu' s ustašama...
Komentara 26
Važno je da ovi istoričari ne žele ni zucnuti o važnosti da u Zagrebu ima ulicu Vlado Ranogajec prvak u izricanju smrtnih presuda neprijateljima 1945. i 1946.godine.Dnevno ih je izricao i po nekoliko desetaka u postupku da nije saslušao okrivljenikaa ni samoga ni u nazočnosti odvjetnika.To je njemu bilo suvišno.Uzor je to pravne države.
Mislim da je aktualnoj vladajućoj ekipi puno problematičnije što su sva četvorica bili ugledni i uspješni građani koji su svojim djelima zadužili Zagreb i Hrvatsku, što je sušta suprotnost aktualnoj možemovskoj ekipi čiji je prosječni član studirao 18 godina, nikada nije ništa radio, a maksimalni životni doseg mu je valjanje po ulici.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Stručnjak zbog ruskih prijetnji preporučio ljudima da kupe artikl od cca 1,15 eura: 'Može smanjiti rizik od radijacije'
Brozović je za SDS uhodio Tuđmana, a kodno ime Maštruku bilo je 'Katolik'
Zagrepčanka u suzama zbog podstanara iz pakla: 'Ne plaćaju godinu dana, prijete mi i odbijaju otići'
Europska država naredila Rusima da napuste državu: Nakon ovog datuma riskiraju deportaciju
Želite prijaviti greške?
'Odluka o odlasku s čela HSS-a je konačna, ne može se svoj ego stavljati ispred interesa stranke'
'Vjerujemo u dogovor s Mađarima, odluče li se za transport većih količina nafte JANAF-om, i cijena će im biti niža'
Kad se čini da će se na terenu dogoditi promjene, kaput presvuku i oni koji su ih najglasnije zazivali i – sve ostane po starom
Još iz kategorije
Hrvatska kupnja NIS-a? To više i nije tako nemoguće
Za Srbiju bi bilo lakše da je vlasnik NIS-a neka država EU, a Hrvatska bi bila korisna i zbog dobrih odnosa sa SAD-om
'Treba hrabrosti da se ustane protiv tehnoloških divova'. Dobar je austrijski primjer obrane medijske industrije od Big Techa
Algoritmi i umjetna inteligencija nemaju društvenu odgovornost
Atmosfera u Americi blizu je ruba da nasiljem počnu rješavati političke probleme
Politička podrška Trumpovoj administraciji ovisi o rješavanju problema imigracije, što je, kako postaje sve jasnije, lakše bilo obećati nego učiniti.
Dok vodstvo sjedi iza saborske govornice, mladi HDZ-a pušteni su internetskim lavovima
Nešto su sasvim drugo od njih oni izabrani, poput mlađahnog Resslera ili Milića Juniora, koji su uzdignuti na vrh a da ih nitko nije nikad pitao koliko su od jutra našli uvreda u svom inboxu.
Moša Pijade ogledalu vodi ljevicu što ga izdaje bez srama, dok Kati ostaje – besplatna reklama
“Da bilo koja druga vlast to napravi nekom narodu, koja nije komunistička, ljevičari bi je prvi prozivali za etničko čišćenje i otimačinu imovine”, komentira Nakić, koji je, obrađujući moj post u tekstu na svom portalu, primijetio da sam ga objavila na Facebooku “jer ga Večernji list ne bi objavio iz nekoliko ideoloških razloga”.
Trump je ipak u nečemu uspio, primirje i puštanje talaca dobra je vijest
Puno se puta tu pojavljuje “ako”, puno je različitih faza provedbe mirovnog plana, ali već i prva faza znači puno
Zašto Diella nije rješenje za Hrvatsku u borbi protiv korupcije?
Diella je građanima otprije poznata putem platforme e-Albanija, koja im od početka ove godine omogućuje digitalni pristup gotovo svim vladinim uslugama, a sada je, eto, unaprijeđena. No nisu svi oduševljeni.
Lav XIV. ponovno je Hrvate počastio titulom da su 'predziđe kršćanstva'
Tako ćete i dalje biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu ranjenom nasiljem i ratovima, koji su i vama iz povijesti poznati”, poručio je Lav XIV. u utorak, a u srijedu je kazao hodočasnicima da budu “svjedoci Krista Uskrsloga i kvasac nade u društvu u kojemu su ukorijenjeni”.
Počinje li kazneni postupak istragom ili tek potvrđivanjem optužnice?
Mnogi se ovih dana ogorčeno prisjećaju za što su sve morali predočavati potvrde o nekažnjavanju ili potvrde da se protiv njih ne vodi kazneni postupak
Upravo tako jako piše: "činjenice Ivani Kekin i Klasiću ne znače ništa." Jedino je bitna mržnja prema hrvatskoj državi.