Uskrsni posjet uvertira u sezonu novih rekorda

O poskupljenjima na našem Jadranu ne govore samo domaći turisti. Za to znaju i strani gosti, upozoravaju partneri, pa čak i ambasadori poput talijanskog koji je nedavno na jednom turisitčkom događanju izrazio nadu da će cijene u hrvatskom turizmu ostati pod kontrolom, jer da je već sada odmor u Hrvatskoj mnogim talijanskim gostima nedostupan. Nasreću, za ovogodišnju turističku sezonu, o čijim milijardama eura ovisi mnogo toga u zemlji, to neće imati negativnog utjecaja. Buking i najave su trenutačno toliko dobri da se očekuje kako će prvi veći val turističkih dolazaka za skori Uskrs biti uvertira u još jednu rekordnu sezonu. Brojke za prva tri mjeseca ove godine već su nadmašile najbolje rezultate dosad i Hrvatska (zasad) čvrsto stoji na poziciji zemlje u trendu.

Tražene bliže zemlje

- Za Njemačku to svakako vrijedi. Potražnja za odmorom u Hrvatskoj je velika i očekujemo ponavljanje rekordnog rezultata iz 2022., ali i drukčiju dinamiku dolazaka, s duljkom predsezonom i posezonom. Što se poskupljenja tiče, sve su destinacije pa i sama Njemačka na udaru inflacije, cijene su porasle gotovo svuda tako da je to opća karakteristika s kojom se svi putnici susreću. Objektivno, Hrvatska u tom kontekstu ne odskače od drugih - kaže Romeo Draghicchio, direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj.

Hrvatskoj na ruku ide što ti veliki svjetski putnici, koji su naši najbrojniji gosti, biraju uglavnom bliže destinacije, pa im je Hrvatska i za Uskrs u užem izboru. Slično kao Austrijancima, kojima gospodarska situacija i inflacija (u veljači 11%) također ne kvare planove za putovanja.

- Interes za putovanja je izrazito velik, a proračun austrijskih kućanstava i veći nego lani. Da bi se išlo na godišnji odmor štedjet će se i na svakodnevnim izdacima. Hrvatska je u Austriji druga najpoželjnija destinacija, u dosadašnjem dijelu godine već su ostvareni puno bolji rezultati nego 2019. i za očekivati je nastavak trenda i rekordne brojke - kaže Branimir Tončinić, direktor HTZ-ova predstavništva u Austriji, i ističe da se poskupljenja u Hrvatskoj uglavnom vezuju uz uvođenje eura. - Tema su i poskupljenja u samoj Austriji, naročito stanovanja, a većini je jasno da je to posljedica globalne energetske krize i rata u Ukrajini - veli Tončinić.

Već od Uksrsa može se računati i na slovenske goste. Susjedi se nose s godišnjom inflacijom od 9,3%, tamošnja turistička javnost govori o poskupljenjima smještaja u Hrvatskoj od oko 15%, ali Slovenci se neće odreći hrvatskog mora.

- Interes za Hrvatskom je velik, a dolasci tradicionalno počinju upravo za Uskrs. Slovencima su zanimljivije bliže destinacije poput Istre, Kvarnera, zadarske regije, no primjetan je trend sve češćih odlazaka na hrvatski jug te u unutrašnjost - otkriva direktor HTZ-a za Sloveniju Bruno Bonifačić, koji kaže da je zbog promjenljivih cijena povećan porast ranih rezervacija, na čemu se može uštedjeti i do 35%.

Ranijem bukingu Slovenci pribjegavaju, otkriva naš sugovornik, i zbog očekivanog velikog interesa za hrvatski Jadran. Za razliku od slovenskih, dolaske iz Italije obilježit će tzv. last minute rezervacije.

- Za Uskrs će Talijani putovati u obližne destinacije unutar zemlje te inozemne dostupne automobilom, kao što je Hrvatska. Kako će izgledati cijela sezona, ovisit će o gospodarskoj situaciji u Italiji. Talijanski turoperatori govore da rezervacije pristižu, a to je do prije samo nekoliko mjeseci bilo nezamislivo - kaže direktorica HTZ-a za Italiju Viviana Vukelić i dodaje da o poskupljenjima govore i partneri i gosti, ali ne samo u Hrvatskoj, to je globalni trend.

Lov na brojke iz 2019.

Ta tema ne zaobilazi ni Mađare, koji se bore s inflacijom od čak 25,4% u veljači.

- Da, povećanje cijena je neizostavna tema u turističkim krugovima. Unatoč svemu, mađarski su turisti u Hrvatskoj od početka godine ostvarili 30% više noćenja nego rekordne 2019., a za Uskrs ih se može očekivati prvenstveno na Kvarneru, u Istri te u Zagrebu. Iako nisu imuni na cijene, mađarske organizatore putovanja više zaokuplja nedostatak smještajnih kapaciteta za njihove goste što je bio slučaj i lani - podsjeća HTZ-ova direktorica za Mađarsku Ivana Herceg.

Inače, uskrsni posjet još se nije vratio na pretpandemijsku razinu. Lani je bilo 135.000 turista i 493.000 noćenja, a 2019. je 179.513 gostiju ostvarilo više od 566.000 noćenja.

