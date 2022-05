Splićani palili baklje, brodovi oglasili sirene za Mateja Periša. Otac Nenad poslao emotivnu poruku

Danas je u Splitu sahranjen Matej Periš. Pokopan je na Lovrincu, a ispratili su ga najuži krug rodbine i prijatelja, kako je zatražio njegov otac - bez velike medijske pompe. Njegovi su prijatelji organizirali oproštaj koji je počeo na splitskoj rivi.

Brodice su napravile špalir u blizini splitske Trajektne luke. Na simboličan način sugrađani su željeli Mateju, koji je radio kao skiper, odati počast te se od njega oprostiti. U splitskoj kruzerskoj luci okupilo se 20-ak brodova uključujući i jedan veći jedrenjak.

21:00 - Oproštaj u Splitu

20:45 - Obratio se Matejev otac s broda. Zahvalio se svima i poručio da su svi pokazali veliko srce, a zatim je poveo zajedničku molitvu "Oče naš".

- Hvala vam svima, pokazali ste veliko srce. Ovakva potpora čovika čini čovikom - rekao je Nenad Periš.

20:39 - Pogledajte prizore iz Splita

Foto: Zdravka Jukić

Foto: Zdravka Jukić

20:35 - Okupljeni građani dočekuju brodice s velikim pljeskom

20:31 - Brodice stižu pod zvukom sirena. Gore baklje dok pristižu u Trajektnu luku

20:20 - Brodice će, simbolično, s rive doći na gat za kruzere i skipere na kojem je česti gost bio Matej.

- Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti - rekao je sinoć za Slobodnu Dalmaciju jedan od prijatelja Mateja Periša.

Od Mateja se oprostio i Beograd. U ponedeljak navečer na Savskoj promenadi u Beogradu okupili su se građani koji su uputili posljednji pozdrav Splićaninu. U spomen na mladića koji je danas sahranjen u rodnom Splitu, Beograđani su pustili crvene i bijele balone te cvijeće niz vodu i zapalili svijeće za Mateja u blizini kluba "Gotik" gdje je kobne noći nestao.