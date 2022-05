Na Lovrincu pokopan Matej Periš: Građani pripremaju oproštaj u Splitu

Danas je na splitskom groblju Lovrinac pokopan Matej Periš, čije je tijelo prošli tjedan pronađeno na Adi Huji u Beogradu.

Otac Nenad ranije je zamolio medije da Matej bude pokopan u krugu obitelji bez medija, a zahvalio se i svima na podršci.

Matejevi sugrađani najavili su na društvenim mrežama kako će se večeras dostojno oprostiti od Mateja, prenosi 24 sata.

- Večeras ćemo se oprostiti od svoga kolege i tračino nastradalog sugrađanina Mateja Periša ispred gata za kruzere iz svojih brodica uz svjetlosne efekte i zvukove truba - najavili su.

- Svi oni koji su poštovali apel oca Nenada, a žele se oprostiti od Mateja, mogu nam se pridružiti sa kruzerskog gata od 20:30 sati - dodali su u objavi na Facebooku.

Sinoć je jedan od prijatelja Mateja Periša za pozvao svakoga tko želi da večeras dođe u grad.

- Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti - kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

