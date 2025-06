UŽIVO Prve reakcije na lokalne izbore: 'Skloni smo žalopojkama, uvijek nam je netko kriv. Došlo je vrijeme da se zapitamo'

Točno u 19 sati zatvorila su se birališta, a u našem studiju već kreće analiza lokalnih izbora. S nama su večeras Marijana Grbeša Zenzerović i Ankica Mamić – komentirat će prve brojke, ton kampanje i što izlaznost može značiti za rezultate.

Tijekom večeri pridružit će im se i komunikacijski stručnjak Petar Tanta, a kroz emisije će vas voditi Petra Maretić Žonja i Petra Balija. Pratit ćemo reakcije iz stožera – naši reporteri nalaze se kod Tomislava Tomaševića i Marije Selak Raspudić, a javljamo se i iz Splita, Rijeke te Vukovara, gdje pratimo lokalne utrke iz prve ruke. Sve ključne informacije, prvi neslužbeni rezultati i stručna analiza – večeras na Večernjem listu.

"Većina Hrvata je odabrala dugi vikend. Postoji i zasićenost građana. Mnogi će kazat da nemaju za kog glasat, da nemaju kandidata. Zalagala sam se da se osuvremeni hrvatski zakon i da se penalizira neizlazak na izbore. Za mladu demokraciju zabrinjavajuće je da imamo tako nisku izlaznost", rekla je Ankica Mamić.

"Sada nemamo toliko razina izbora, ne biramo između više kandidata, ne biramo skupštine i vijeća. Ljudi će reći da nemaju izbora i nemaju za koga glasati, a u nekim sredinama je stvorena je percepcija da je sve riješeno. Mislim da je Zagreb jedna od tih sredina. To može biti loše za one koji se previše opuste, ali sve su opcije radile na tome da izvuku ljude. Imamo i sistemske razloge. Jedan je percepcija građana da ne mogu ništa promijeniti, a koja je kriva. Mogu se stvari okrenuti u nekim smjerovima, prema opcijama koje nisu utabane", kazala je Marijana Grbeša Zenzerović.

Na pitanje kome bi mala izlaznost mogla ići u prilog Mamić je odgovorila: "Možemo! je intenzivno pozivao. Oni koji su zainteresirani da ne dođe do promjene su motivirani izaći. Oni zaposleni u javnim poduzećima, vlasništvu grada, gradskoj upravi, svi koji žele zadržati status quo su motivirani izaći da zadrže svoj posao. U Zagrebu će niska izlaznost ići u prilog Možemo! U prvom krugu je uspjela dobiti glasove za one koji su jako nezadovoljni Tomaševićem. Uvijek je ponavljala da je jedina koja može pobijedit Tomaševića."

"Split će biti zanimljiv, tamo je situacija poprilično izjednačena. Kad je tako mala izlaznost puno ovisi o mobilizaciji. To je mitsko pitanje, kome ide u korist izlaznost. Složila bih se da je to uglavnom onima koji su na vlasti. Oni koji imaju strukturu, njima odgovara. Kad su ljudi nezainteresirani, onda vojska izlazi na izbore. Za Split ne bih ništa prognozirala, to je osobito iritantna riječ u našoj kampanji. To je veliki problem naše političke nepismenosti. Možemo pretpostaviti da će se voditi bitka u glas. Ovisit će o izlaznosti i čiji su bili više motivirani. Velika motivacija je u Splitu da ne dođe HDZ na vlast", rekla je Grbeša Zenzerović o situaciji u Splitu, a na isto pitanje se nadovezala i Mamić: "HDZ bi u slučaju pobjede u Splitu proglasio apsolutnu pobjedu. Tamo imamo sraz jake organizacije i čovjeka koji drži vlast. Ta dva faktora su suprotstavljena. Puljak je u kampanji bio nervozan. U sučeljavanjima se vidjelo kako se bližio izborni dan bio je sve nervozniji i komunikacijski lošiji. Split je zanimljiv, a HDZ-u je jako važan. Imat će Osijek i Split i onda se onaj mit da je SDP urbana stranka dovodi u pitanje."

Pitanje je i hoće li SDP pomoći Puljku ili su se podijelili. "To je zbunjivanje birača koje se može vratiti kao bumerang. To je brutalno i može se dogoditi da obeshrabri ljude. Tako možete pristupiti prema onim članovima koji se ponašaju kao vojska. Pitanje je hoće li ta motivacija da se spriječi HDZ, mislim da je ona ključna. Međutim, te zbunjujuće poruke, sad su nam neprijatelji, a sad su prijatelji, to među biračima ne nailazi na dobre reakcije. U kampanji poruke moraju biti jednoznačne, znate kome pričate i sve je crno-bijelo ako želite voditi dobru kampanju. Možda su to uspjeli prijeći ovom porukom sprječavanja HDZ-a", kazala je Grbeša Zenzerović.

SDP je u Rijeci puno izgubio. Pitanje je koliko Marko Filipović može promijeniti situaciju. "Razlika se čini velika i bilo bi veliko iznenađenje. Prati se tko ima momentum, a to je Iva Rinčić. On je iz pozicije stranačkog autsajdera uspio preokrenuti stvari i ući u drugi krug. Birači su kaznili ono što je SDP napravio. To je najčudnije, što nisu napravili stratešku procjenu i izmjerili. Oni su se s time htjeli dogovoriti, nadali su se da se on neće kandidirati. Sad su izgubili maestralno. Informacije s kojima su baratali očito nisu bile dobre. Do sada u prvom krugu su profitirali oni koji su bili u poziciji žrtve. Mislim da su se birači zasitili negativnosti. Kampanja protiv Tomaševića nije bila dobro postavljena i on je to dobro kapitalizirao. Filipović je broj dva, Boris Miletić broj tri. Oni su profitirali u poziciji žrtve. U Splitu je gospodin Šuta prošetao dok su se drugi svađali. To mi se čini kao pouka ovih izbora. Mislim da ima veze što živimo u neugodnim vremenima i da je ljudima stvarno dosta. Mislim da se gledalo za koga se čini da nešto radi", objasnila je Grbeša Zenzerović.

"Čini mi se da je Selak-Raspudić dobro iskoristila. Ona sada ima novac za političko djelovanje, dobit će novac za svoje vijećnike. Sedam mandata po sedam tisuća eura, dakle 49 tisuća eura godišnje. Njen novac koji joj pripada po saborskom mandatu je pripao Mostu. Njen problem je bio nedostatak kampanje. U sučeljavanjima nije bila loša. Bio je vidan nedostatak profesionalno odrađene kampanje. Nije uspjela nametnuti svoj slogan. Nismo puno vizije vidjelo, sve se svelo na rasprave o komunalnim pitanjima i mikro-menadžementu. To ljude živcira i svakog tko gleda sučeljavanje. Po izlaznosti vidimo da nisu uspjela motivirati birače niti ljude koji su neopredijeljeni. Oni koji su bili za Tomaševića su ostali, oni koji su bili protiv će ili ostati kod kuće ili glasati za Selak Raspudić", rekla je Mamić o situaciji u Zagrebu i daljnjim perspektivama Marije Selak Raspudić.

"Desno biračko tijelo ne doživljava Selak Raspudić doživljava kao izdajnicu. Oni nemaju svog kandidata. Za neke je činjenica da Tomašević vješa zastave duginih boja nepremostiva, čak i da je najbolji. Iz rezultata bi zaključila da su građani Zagreba zadovoljni gradskom vlasti. Očito nije toliko loše. Skloni smo žalopojkama i pesimizmu i da nam je netko drugi kriv. Pretpostavka da se ne može ništa promijeniti nije točna. Mi nismo taoci dvostranačja. Opcija postoji. Kuknjava kako su masoni ili ne znam tko kriv nema smisla, došlo je vrijeme da se svatko zapita što mogu učiniti", nadovezala se Grbeša Zenzerović.