Pronašao poruku kod zgrade pa hitno nazvao policiju: Žena je spašena, no muškarac je otkrio jezivu tajnu

Slučaj je otkriven nakon što je jedan stanar zgrade pronašao papirić s porukom u pomoć koji je žena bacila kroz prozor te o tome obavijestio policiju. Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici susreli su osumnjičenog u stubištu. Kod sebe je imao kuhinjski nož. Policija je smirila situaciju, muškarac je odložio nož i ubrzo je priveden.

U stanu je zatečena 51-godišnja žena, koja nije bila fizički ozlijeđena. Policija utvrđuje koliko je dugo bila zadržavana protiv svoje volje, piše Fenix-magazin.

Nakon uhićenja, muškarac je priznao da je prije nekoliko dana u drugom stanu u Essenu ubio svoga oca. Policija je na navedenoj adresi pronašla tijelo 82-godišnjaka s više ubodnih rana. Istraga o okolnostima i motivima ovog kaznenog djela je u tijeku.