Očekuje se rasplet lokalnih izbora: DIP uskoro objavljuje prve rezultate

*Danas je održan drugi krug lokalnih izbora

*Birališta su zatvorena u 19 sati

*Prvi rezultati DIP-a očekuju se u 20 sati

19:45 - Malo prije 19 sati u stožer stranke Centar stigla je Marijana Puljak. Uoči objave izbornih rezultata, u prostorijama se osjeća znatno veća nervoza nego u prvom krugu, a atmosfera je još uvijek bez euforije. Simpatizeri se polako okupljaju, a svi pogledi usmjereni su prema izlaznim brojkama. >>OPŠIRNIJE

19.43 - Tomislav Tomašević izborne rezultate dočekuje u Tvornici. Oko 18.15 stožer koalicije Možemo i SDP počeo je dočekivati svoje prve uzvanike. >>OPŠRINIJE

19:41 - HDZ pobjeđuje i kad je izlaznost velika i kad je mala, rekao je ministar Branko Bačić. "Prema prvim podacima jasno je da je HDZ pobjednik lokalnih izbora 2025. godine. Zahvaljujem svim biračima koji su izašli", rekao je. >>OPŠIRNIJE

19:38 - Hrvatski suverenisti tvrde da su odnijeli pobjedu u Vukovaru. - Vraćamo Vukovar Vukovarcima, hvala vam svima, bila je prljava kampanja. Ovo je kraj priče, od sutra će svi Vukovarci imati jednaka prava bez elitista. Ja vjerujem da je to to. Razlika je stotina glasova. Ovo je bila teška bitka, od sutra vraćamo grad! - rekao je Marijan Pavliček. >>OPŠIRNIJE

19:30 - Osim o gradonačelnicima tri velika grada, Zagreba, Splita i Rijeke, birači su odlučivali i o imenima 12 župana, 44 gradonačelnika i 62 općinska načelnika. U tri najveća grada svoje pozicije "branili" su Tomislav Tomašević (Možemo, SDP), Ivica Puljak (Centar) i Marko Filipović (nezavisni), a na njih su željeli nezavisna Marija Selak Raspudić, Tomislav Šuta (HDZ) i Iva Rinčić (koalicija AM-a).

Gradonačelnike su birali i Pula, Dubrovnik, Šibenik, Karlovac i Sinj, gdje se, također, odlučivalo hoće li te gradove i iduće četiri godine voditi sadašnji gradonačelnici Filip Zoričić (nezavisni), Mato Franković (HDZ), Željko Burić (HDZ), Damir Mandić (HDZ) i Miro Bulj (Most) ili njihovi konkurenti Peđa Grbin (SDP), Anita Bonačić Obradović (SDP), Tonči Restović (SDP), Draženka Polović (Možemo) i Igor Vidalina (HDZ). Sa zanimanjem se očekuje i ishod izbora za gradonačelnike Zadra i Vukovara, gdje su se u drugom krugu sučelili HDZ-ov Šime Erlić i SDP-ov Daniel Radeta, odnosno Domagoj Bilić (DP, HDZ) i Suverenist Marijan Pavliček.

Napeto je bilo i u 12 županija. U Varaždinskoj su snage odmjerili aktualni župan, HDZ-ov Anđelko Stričak i SDP-ov Bruno Ister, u Zagrebačkoj aktualni župan Stjepan Kožić (koalicija SKNL) i Mihael Zmajlović (SDP), u Koprivničko-križevačkoj aktualni župan Darko Koren (HDZ) i Tomislav Golubić (SDP). Za dužnost župana u Brodsko-posavskoj županiji natjecali su se aktualni župan Danijel Marušić (HDZ) i Marko Lipovac (Duspara Mirko NL), a u Vukovarsko-srijemskoj Ivan Bosančić (HDZ) i Nikola Kajkić (Most/DOMiNO).

Večeras će biti poznato i hoće li na čelu Istarske županije biti Sanja Radolović (SDP) ili aktualni župan Boris Miletić (nezavisni), hoće li Primorsko-goransku voditi Ivica Lukanović (SDP) ili Alen Ružić (HDZ), a Ličko-senjsku aktualni župan Ernest Petry (HDZ) ili Danije Tušak (LiPO). U Zadarskoj županiji u drugom su se krugu susreli Josip Bilaver (HDZ) i Jure Zubčić (SDP), u Šibensko-kninskoj Paško Rakić (HDZ) i Petar Baranović (SDP), u Splitsko-dalmatinskoj aktualni župan Blaženko Boban (HDZ) i Ivana Ninčević-Lesandrić (Centar), a u Dubrovačko-neretvanskoj, HDZ-ov Blaž Pezo i Mostov Božo Petrov.

19:20 - Do 16.30 sati izašlo je 23.46% birača. Čak 10 postotnih bodova manje nego u prvom krugu lokalnih izbora prije dva tjedna kada je do 16.30 svoje pravo glasa iskoristilo 33 posto birača. To je jedna od najnižih izlaznosti u dugo vremena kada govorimo o lokalnim izborima. Najmanje birača izašlo je u Zagrebačkoj županiji, samo 15.91 posto od onih s pravom glasa. S druge strane "rekorder" je Bjelovarsko-bilogorska županija gdje se na birališta do 16.30 zaputilo 4 od 10 građana s pravom glasa, odnosno 40.05 posto.

Prve izborne rezultate, koji će obuhvatiti oko polovice biračkih mjesta, Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavit će već u 20 sati, oko 21 sat trebalo bi biti obrađeno oko 90 posto biračkih mjesta, a oko 21,30 sati sva mjesta, njih 4980. Izbore je provodilo oko 50 tisuća osoba u biračkim odborima i izbornim povjerenstvima, a nadziralo oko 5500 promatrača.

