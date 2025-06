U jednoj je općini situacija posebno zanimljiva: Hrvatska danas bira 12 župana i više od 40 gradonačelnika

* Od 7 sati otvorena su birališta za drugi krug lokalnih izbora

* Hrvatska bira 12 župana, gradonačelnika Zagrebaa i još 46 gradonačelnika i 62 načelnika



Tijek događaja:

8:40 - Među prvim političarima koji su jutros obavili svoju građansku dužnost je i aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji se bori za drugi mandat za čelnog čovjeka metropole. Tomašević je na biračko mjesto u OŠ kralja Tomislava stigaou pratnji supruge Ive. Podsjetimo, u drugi krug prošla je i nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić.

Aktualni župan Istarske županije Boris Miletić glasao je također rano jutros na biračkom mjestu Vodotoranj u Puli. U prvom krugu izbora, nijedan kandidat za župana nije osvojio više od 50 posto glasova, što je dovelo do drugog kruga izbora. U drugi krug, uz Miletić, ušla je i Sanja Radolović.

01.06.2025., Pula - Aktualni zupan Boris Miletic glasao je u 7 sati na birackom mjestu Vodotoranj. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

08:35 - Sva biračka mjesta za drugi krug nedjeljnih lokalnih izbora otvorena su na vrijeme i prvi birači već su zaokružili svoje favorite za župane, gradonačelnike i načelnike općina. Svih 4.980 biračkih mjesta uredno je otvoreno, potvrdila je članica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Ivana Belec. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja. Nešto više od 2 milijuna 883 tisuće birača u nedjelju odlučuje o izboru 12 župana, gradonačelnicima Zagreba i još 46 gradova te 62 općine.

Na biračka mjesta ponovno izlaze birači u Lećevici, općini Splitsko-dalmatinske županije, kako bi izabrali općinsko vijeće, a nakon što je Ustavni sud RH usvojio žalbu Renate Kelam, nositeljice nezavisne liste, na nepravilnosti uočene kod obilaska birača koji su glasovali u svojim kućama. Na izborima prije dva tjedna, Kelam, odnosno njena lista, dobila je dva od sedam vijećnika u općinskom vijeću, ostalih pet bili su HDZ-ovi, čiji je načelnik Ante Baran osvojio osmi mandat na čelu Lećevice.

Birači bez važeće osobne iskaznice, koji nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta za drugi krug lokalnih izbora, u nedjelju mogu glasovati s tzv. plavom potvrdom, a vrijedi im i ona ishođena za prvi krug. Potvrde od 7 do 19 sati izdaju nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu. Birači koji su tzv. plavu potvrdu dobili za prvi krug, ne moraju je ponovno tražiti, moći će glasovati uz predočenje identifikacijske isprave.

01.06.2025., Zagreb - Gradjani glasaju na birackom mjestu OS Kralja Tomislava, Nova cesta 92. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

7:00 - Od 7 sati jutros otvorena su birališta diljem Hrvatske za drugi krug lokalnih izbora, na kojima građani biraju gradonačelnike i načelnike u sredinama gdje pobjednik nije odlučen u prvom krugu. Glasovanje će trajati do 19 sati, a tijekom tog razdoblja birači imaju priliku ponovno odlučivati između dvaju kandidata koji su osvojili najviše glasova u prvom krugu. U drugom krugu će se izabrati 12 župana, gradonačelnik Zagreba i još 46 gradova i načelnici 62 općine, a održat će se u 405 općina i gradova.

6:30 - Nakon prvog kruga lokalnih izbora, koji je protekao uz nizak odaziv birača i donio niz iznenađenja u mnogim sredinama, građani danas ponovno izlaze na birališta. U brojnim općinama i gradovima nijedan kandidat nije uspio osvojiti natpolovičnu većinu, pa će konačna odluka o lokalnoj vlasti pasti upravo danas. U prvom krugu na izborima za gradonačelnike i općinske načelnike izlaznost je bila 43,95%, a na izborima za župane nešto manja 43,60%. U kategoriji izbora za gradska i općinska vijeća bila je 43,88% te za županijske skupštine 43,58%.

Prema informacijama DIP-a, izborna šutnja uoči drugog kruga protječe relativno mirno uz poneka kršenja na društvenim mrežama. Zabrana traje do 19 sati, a do tada kandidati ne smiju javno predstavljati svoje izborne programe, davati izjave i intervjue, birače se ne smije nagovarati da glasuju za određenog kandidata, ne smiju se objavljivati procjene izbornih rezultata. Za one koji prekrše zabranu, propisane su novčane kazne, a kreću se od 398 eura za fizičku osobu i do 66 361 euro za pravnu, primjerice političku stranku koja prekrši šutnju. Naglasili su i kako nema dojava o problemima sa pripremom 4.980 biračkih mjesta koliko će ih biti otvoreno.