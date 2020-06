Mamić: Kolinda je pretjerala, Ivanković: Plenković treba potjerati savjetnike

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković u 12.30 u Večernjakovu studiju analizirali su najnovije političke događaje i tijek kampanje.

Emisiju je vodila: Petra Maretić Žonja

Ova kampanja krenula je dosta žestoko. Ideološka pitanja opet su nadvladala, a glavne tema postale su silovane žene, abortus i udomljavanje djece od gej parova. Što se zapravo događa?

Mamić: Mislim da je cijela priča u principu vrlo jednostavna i svodi se na to jeste li pro-life ili pro-choice. To su nekakve ideološke razlike između lijevih i desnih stranaka, no priča je ovog puta otišla predaleko, do silovanih žena. Budimo realni, to nije ključni ni svakodnevni gorući problem, a oko toga se upravo sada vodi kampanja. Sada su političari došli u nekakvo slijepo crijevo kampanje, u krivi kut, pa nemamo priliku od političkih aktera čuti što su uistinu problemi ove države. Sve je otišlo ukrivo. Evo, da je mene netko pitao što mislim o pobačaju, ja bih rekla nemojte se ljutiti ali to je moja privatna stvar. Sve ovo skupa, čemu svjedočimo posljednjih dana, antagonizira ljude i opet ih svrstava u ideološke kalupe. Građani više ne mogu donijeti kvalificirani izbor.

Ivanković: U ovom trenutku pitanje o pobačaju silovanih žena potpuno je nebitno i morbidno pitanje. Naravno da je u Hrvatskoj i u BiH bilo silovanja pa čak i onih žena koje su bile prisiljene iznijeti trudnoću s obzirom na uvjete života. Ali tu pričamo o devedesetima, o ratu... Kada bismo danas pogledali statistike o silovanim ženama koje su zatrudnjele, nisam siguran koliko bismo slučajeva imali. Moramo biti svjesni da nitko ovime ne umanjuje žrtvu već je riječ isključivo o sekundarnom pitanju. Stvaraju se morbidne ideološke priče i stvaraju se čudne pozicije. Premda ja prvi sad ne bih mogao zamisliti Raspudića ili Škoru koji bi silovanoj ženi rekli da mora roditi dijete dobiveno iz zločina.

Žele li sada Raspudić i Škoro naglasiti kako su pogrešno shvaćeni i interpretirani?

Mamić: Ma ja mislim da oni uopće to tako nisu rekli.

Ivanković: Jesu, sad pričaju da su krivo shvaćeni.

A što je s reakcijama iz javnosti, dižu se srednji prsti?

Mamić: Prestrašno, potez Kolinde Grabar-Kitarović ispod svake je razine.

Ivanković: Ja smatram da je onaj tko je jednom predsjednik uvijek predsjednik. Ona je trebala držati dignitet institucije predsjednice RH. Primjerice, vidjeli smo na primjeru Stjepana Mesića da ni on nije držao do digniteta. Prečesto se prostački uključivao u javne rasprave, Ivo Josipović je pazio i zadržao je pristojnost, ali Kolinda Grabar-Kitarović napravila je neshvatljiv potez. Podizati srednji prst, a pogotovo u trenutku kad smo svi doznali da ide u MOO, prestrašno je.

Je li se ovim potezom bivša predsjednica zapravo uključila u kampanju?

Mamić: Naravno da jest. Ona se kao predsjednica nikad nije uključila u tzv. ženske teme, a sada s nekakvim kolokvijalnim žargonom podiže prašinu. To je za mene potpuno neprihvatljivo pogotovo jer je riječ o nekome tko treba držati do ugleda funkcije koju je obnašao.

Ivanković: Apsolutno. Škoro je to sada iskoristio i kazao kako je to prst hrvatskom narodu, odnosno polovici naroda. Bivša predsjednica trebala bi paziti gdje gura prste.

Je li time srušena teza Andreja Plenkovića da je Škoro na Pantovčak doveo Milanovića?

Mamić: To je nekakva retorika kojom se Škori iz HDZ-a želi sugerirati da HDZ-u krade birače, ali to ne smiju tako komunicirati jer nitko neće priznati da gubi glasove. Plenković sugerira da Škoro podiže rejting SDP-u.

Ivanković: Može se reći i da Plenković diže rejting Miroslavu Škori.

Znači kampanja je otišla u sasvim pogrešnom smjeru?

Mamić: Tako je. Društvo se ponaša kao da biramo cirkusanta godine, a ne ozbiljnog i stručnog političara ili političarku koji će preuzeti odgovornost za Hrvatsku u vrlo ozbiljnom trenutku u kojem se cijeli svijet suočava s jakom krizom i novim virusom.

Ivanković: Pred izbore se održava i Hod za život tako da je sasvim očito da će ideološke teme nastaviti dominirati.

Kome ide u korist ovakva komunikacija i način vođenja kampanje?

Mamić: Nekome očito ide, trebat će neko vrijeme da možemo sa sigurnošću kazati kome.

Ivanković: Škori je ovo s abortusom bilo potpuno nepotrebno. Kao da je nagazio na minu, ali mislim da će to sve skupa prestati za dan ili dva. Ja mislim da njemu najviše vjetra u leđa daje HDZ.

Kako se HDZ snašao u cijeloj situaciji?

Mamić: Postoje tri pozicije. Jedna je pozicija Davora Ive Stiera koji je na unutarstranačkim izborima išao protiv Plenkovića, ali je cijelo vrijeme imao uključivu retoriku i nikad nije išao buldožerski ad hominem kao što je to radio Miro Kovač. Treća je pozicija Stevo Culej koji HDZ-u faktički donosi više štete nego koristi artikulacijom svojih stavova. HDZ je iz očaja stavljao takve ljude na listu jer je sad svaki glas važan.

Ivanković: Da mogu, rekao bih premijeru da pothitno mijenja savjetnike ako nije kasno. Oni njemu očito daju pogrešne savjete. Kao da mu govore da se svaki dan mora boriti s Miroslavom Škorom. Očito mu govore da pokupi glasove s centra, a da zanemari desnicu, a istodobno mu govore da napada Škoru. To su kontradikcije. Kad je Plenković došao na čelo HDZ-a, on ništa nije skrivao, on je otvoreno rekao da će reformirati stranku i udaljiti je od rigidne desnice. Iz očaja je vratio na listu ljude iz nekih prošlih struktura HDZ-a, koje je ujedno nedavno i pobijedio na unutarstranačkim izborima.

Je li se Andrej Plenković odrekao desnice?

Mamić: Na neki način jest.

Ivanković: On je u trenutku najveće političke moći i najveće popularnosti na prošlim izborima osvojio 59 mandata plus dva odnosno Hasanbegovića i Culeja koji sa sobom nose upravo desne glasove.

Zašto na listi nema Milijana Brkića?

Mamić: Percepcija nije bog zna kakva, a i na unutarstranačkim izborima pokazao je svoju stvarnu snagu.

Ivanković: Postoji nekoliko teorija. Prva je ta da je on počeo politički slabjeti, gubi organizacijsku moć i imidž mu je oštećen nakon izbora u HDZ-u. Druga opcija jest ta da on stoji iznad svega s nekim nadnaravnim moćima, iza najutjecajnijih ljudi u Hrvatskoj upravljajući aparatom i institucijama. Više sam sklon vjerovati prvoj opciji. Ako je Plenković na listu stavio Culeja koji mu se zapravo gadi, onda je imao računicu. Gadi mu se očito i Brkić, ali računice nije bilo.

Gdje su žene na listi HDZ-a?

Mamić: Meni je to tragično da im je lakše platiti 550.000 globe nego udovoljiti zakonu i na liste staviti određeni postotak žena. HDZ je rekao da slaže pobjedničke liste, a iz ovoga proizlazi da oni ne vjeruju ženama.

Ivanković: Neke su u istražnim zatvorima pa ih nema na listama.

Bernardić se drži zip-modela i na tome mu stvarno treba čestitati. Restart koalicija mogla bi u idući saziv Sabora dovesti više žena nego što ih je ukupno bilo u prošlome...

Mamić: To je za svaku pohvalu.

Ivanković: Slažem se.

