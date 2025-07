Izvanredna presica zbog bolesti koja ubija stoku, ministar poljoprivrede: 'Situacija je krizna'

Uzrok pomora stoke na području Vrlike je bedrenica, poznata i kao antraks ili crni prišt, čije spore mogu preživjeti u tlu i životinjskim ostacima desetljećima. Hrvatski veterinarski institut (HVI) je u prvim danima slučaja izvijestio Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) da su rezultati analiza na zarazne bolesti i bakterije negativni, a sumnjalo se čak i na moguće trovanje. Nakon provedene toksikološke analize u MUP-ovu Centru „Ivan Vučetić“, potvrđena je zaraza.

Podsjetimo, prva prijava sumnje na zaraznu bolest zaprimljena je 7. srpnja, nakon što su na području Maovica zabilježena iznenadna uginuća goveda bez jasnih znakova bolesti. Veterinari su obavili terenske preglede, razudbe i uzorkovanja, a do 18. srpnja provedeni su dodatni pregledi na svim prijavljenim lokacijama.

U laboratorij HVI-ja stiglo je 13 uzoraka sa osam gospodarstava, iako stočari tvrde da je uginulo najmanje 60 grla, od čega je Agroproteinka pokupila preko 30 lešina. Lokalni uzgajivači izražavaju nezadovoljstvo zbog spore reakcije i nedostatka informacija, dok gubitci svakodnevno rastu.

S obzirom na potvrđenu zarazu, očekuju se hitne mjere Uprave za veterinarstvo, uključujući naredbu o cijepljenju stoke (goveda, konja, ovaca, koza), ali i profilaktičko liječenje ljudi koji su bili u kontaktu s oboljelim životinjama. Mjere uključuju zabranu premještanja stoke, zadržavanje u ograđenim prostorima, odvajanje sumnjivih životinja, dezinfekciju prostora i opreme, kao i korištenje zaštitne odjeće i rukavica.

Posljednji zabilježeni slučaj antraksa u Hrvatskoj dogodio se 2022. u Lonjskom polju, kada je uginulo preko 100 grla stoke, a 17 ljudi oboljelo je od kožnog oblika bolesti. U ovom trenutku ne može se potvrditi da je sva stoka oboljela od bedrenice, kazao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvandrednoj konferenciji za medije.

-Situacija je krizna. Ne mogu ni zamisliti kako je stočarima u ovom trenutku. Vjerujem da im je svaki dan dug kao godina. Svi moramo ostati hladne glave. Istovremeno se borimo s afričkom svinjskom kugom na istoku zemlje, a informacija o bedrenici zatekla nas je baš tijekom sastanka u Osječko-baranjskoj županiji na temu svinjske kuge. Ovo je iznimno zahtjevan trenutak- ustvrdio je ministar.

Od svih uzoraka koji su dosad uzeti, jučer je, potvrdio je Vlajčić, prvi nalaz pozitivan na bedrenicu. Odmah su obavijestili sve nadležne službe. Paralelno s cijepljenjem nastavit će se s toksikološkim vještačenjem.

-Prva prijava bila je 7. srpnja, a jučer, 18. srpnja, dobili smo prvi pozitivan nalaz. Žao mi je što nismo ranije došli do te informacije, ali sada napokon možemo postupati temeljem potpune slike, koju dosad nismo imali- Čim otklonimo prijetnju, analizirat ćemo što je potencijalno moglo biti i gore. Pritisak na sustav je izuzetno velik i sada nije trenutak za upiranje prstom – to nikome neće pomoći- kaže ministar Vlajčić.

Iz Veterinarskog instituta istaknuli su kako prvi nalazi nisu ukazivali na prisutnost bolesti, iako su lešine već tada bile u lošem stanju, što može zamaskirati kliničku sliku. Prva je lešina zaprimljena 7. srpnja i ništa nije upućivalo na bedrenicu, zbog čega su uzorci poslani na toksikološku analizu. Ukupno je pregledano 13 uzoraka, a svi su do posljednjeg bili negativni.

-Važno je istaknuti da prikaz bolesti može biti zamaskiran ako su životinje prethodno liječene antibioticima ili ako su lešine u poodmakloj fazi raspadanja- napominuli su.

Ovo nije bolest kategorije A, nema usmrćivanja, već se provode cijepljenja kopitara na području na kojemu će se proglasiti bedrenički distrikt, poručeno je na konferenciji. Prvo će se provesti cijepljenje provesti na prostoru gdje je utvrđena bedrenica, a onda i na okolnim prostirima- od idućeg tjedna, a praksa će se nastaviti narednih deset godina. Riječ je o preventivnom cjepivu, a one životinje koje su već zaražene uginut će jer liječenje nije moguće.Novinari su postavili pitanje zašto se tvrdilo da nije ništa, a ipak je uveden zabrana.

-Nitko nije rekao da‘nije ništa’. S obzirom na nalaze koje smo dobivali - a svi su do jučerašnjeg bili negativni - postupali smo prema dostupnim informacijama. U prijašnjim uginućima nije dokazan uzročnik. Stanje lešine bilo je takvo da nije omogućavalo pouzdanu mikrobiološku analizu, zbog čega su primijenjene osjetljivije dijagnostičke metode. Napravljena je molekularna metoda, svi dosadašnji uzorci su bili negativni. Zato ne možemo isključiti i druge uzroke uginuća. Sada čekamo druge nalaze, toksikološke da vidimo od čega su uginula druga goveda- poručeno je na konferenciji.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je kako je bedrenica bolest koja je zajednička životinjama i ljudima, ali nije jako zarazna i prenosi se direktnim kontatkom.

-Mogu potvrditi da su naši djelatnici odmah izašli na teren, kontaktirali sve osobe koje su bile u doticaju sa zaraženom životinjom, i poduzeli sve potrebne mjere. Identificirane su osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim govedom i svi će preventivno primati antibiotik tijekom 10 dana. Na temelju iskustva koje smo imali na Lonjskom polju, gdje je bilo više od 100 oboljelih životinja, a 17 ljudi razvilo je bolest, možemo reći da su svi pacijenti uspješno izliječeni. Rizik od obolijevanja za ljude je nizak. Pravovremena podjela antibiotika provodi se promptno i time se značajno smanjuje mogućnost razvoja bolesti- kazao je Capak.

Na koferenciji je istaknuto kako nije preporučljivo cijepiti životinje u cijeloj državi, a u bedreničkim distriktima postoje jasno propisana ograničenja vezana uz premještanje životinja, njihovo hranjenje i cijepljenje.

-Radimo prema procjenama i epidemiološkim pokazateljima – između ostalog, uzima se u obzir i gdje se bedrenica pojavljivala u posljednjih 60 godina. Na temelju tih kriterija određuje se obuhvat distrikta, jer takva područja podliježu posebnim pravilima i ograničenjima- ustvrđeno je.

Proizvodi zaraženih životinja- meso i mlijeko- ne mogu se koristiti. Nakon provedbe cijepljenja i i stjecanja imuniteta, što je po prilici mjesec dana, moći će se koristiti. Čim se postavi sumnja na zaraznu bolest, automatski se zabranjuje i promet životinjama, kao i upotreba svih proizvoda životinjskog podrijetla. Te mjere stupaju na snagu odmah i odnose se na sve dok se ne isključi mogućnost zaraze.

Iz iskustva s Lonjskog polja, gdje se životinje redovito cijepe, nema informacija o pojavi bedrenice kod ljudi, osim u slučajevima kada su bili u izravnom kontaktu s bolesnim životinjama ili mesom zaraženih životinja. Ljudi tamo žive, rade i bave se poljoprivredom, ali nemamo podataka koji bi ukazivali na širenje bolesti među općom populacijom. To potvrđuje učinkovitost cijepljenja i mjera biosigurnosti. Prema podacima koncesionara, riječ je o četrdesetak lešina se odvoze na dnevnoj bazi. Ne mora značiti da su sve bile bolesne niti da su povezane s bedrenicom, a postoji mogućnost da se zaraza s kontaminiranog tla prenese na kožu čovjeka , ako je koža oštećena, no to je rijetko.