UŽIVO Zastupnici Habijana rešetaju pitanjima, on najavio svoje prve poteze: 'Osim slika i tenisica, nešto sam i radio'

Damir Habijan, novi kandidat za ministra gospodarstva i održivog razvoja, u utorak se predstavio zastupnicima na zajedničkoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode.

Prema uobičajenoj praksi, Andrej Plenković je najprije predstavio kandidata Odboru, nakon čega je sam Habijan iznio svoje mišljenje. Potom je uslijedio dio sjednice posvećen pitanjima zastupnika, na koje kandidat Habijan odgovara.

Potom će, u srijedu poslijepodne, Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odlučiti o povjerenju novom ministru gospodarstva i održivog razvoja Habijanu, a da bi dobio povjerenje, potrebni su mu glasovi 76 zastupnika. Izvanredna sjednica sazvana je na Vladin zahtjev, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao ju je za srijedu i četvrtak.

Tijek događaja

12:40 Nakon tri i pol sata zastupnici su završili s replikama i prešli na pojedinačne rasprave. Prva se za riječ javila Sandra Benčić, koja je izrazila nevjericu u vezi s aferama vezanim za plin za centar i aferom Mreža. Istaknula je da joj je nevjerojatno da premijer nije provjerio sada smijenjenog savjetnika Lovrinčevića i da nije znao tko je on. Nevjerojatno joj je, kaže, da posebni savjetnik, poput Lovrinčevića, raspolaže dijelom budžeta institucija bez znanja njihovih čelnika. - Mi smo svjesni da ćete vi provesti vrijeme kao tehnički ministar, ali mene zanima kako je to doći sada u ministarstvo na sve ove afere znajući da vam se možda nova afera ili krak postojećih i dalje valja - upitala je na kraju Habijana.

Na nju se nadovezala zastupnica Peović, koja se zapitala koliko je dužnosnika strpalo javne novce u privatni džep. Pita se, stoga, zašto bi sada trebali oni vjerovati Habijanu. - Svatko tko me poznaje, sigurno zna da zbog ove pozicije i dužnosti ne bih sve ono što sam desetljećima gradio, što se tiče mog imena i karijere, doveo u pitanje. Jasno sam rekao da postoji jasna granica koju nikad ne bih prešao i da se takvih stvari gnušam - rekao je.

12:35 SDP-ova Sabina Glasovac pitala je Habijana tko će mu birati posebnog savjetnika - premijer Plenković ili oni koji njime upravljaju. On je kazao da će on sam to odlučiti. - Što se tiče posebnog savjetnika, o tome ću razmisliti, ja ću razmisliti. Sada mi je ključno i prvi mi je cilj skenirati i detektirati ono što je hitno riješiti. Posebni savjetnik? O tome ćemo kada ja o tome odlučim - rekao je.

12:30 Ivanu Kekin zanimalo je kako će se budući ministar postaviti prema HDZ-ovcima koji su danas protiv Resnika, a nekad su glasali za tu lokaciju. - Interesantno je da imamo zamjenu teza. Dok je sadašnji gradonačelnik bio u oporbi, govorio je da je kriv Grad. Sad je kriva Vlada - rekao je Habijan, dodajući da će se to pitanje riješiti i da su njegova vrata otvorena.

12:12 Raukar Gamulin pitala ga je hoće li državnog tajnika Ivu Milatića, za kojega je rekla da je povjerenik Pavla Vujnovca, zadržati u Ministarstvu. Kazala je da je on suodgovoran za afere i za "sumnjive nabave robnim zalihama". - Što se tiče državnog tajnika, to nije u nadležnosti ministra, nego u nadležnosti Vlade, ali budite uvjereni u to da ću se voditi riječima prisege i da za bilo kakve nepravilnosti kod mene milosti neće biti - odgovorio je Habijan.

Zanimalo ju zastupnicu i kako će ministar Habijan spriječiti sukob interesa oko zakupa medijskog prostora u medijima njegova bivšeg poslodavca Olega Uskokovića, koji je, navodi Raukar Gamulin, kupio Glas Slavonije, Glas Istre i Zadarski list. - Što se tiče odvjetničkog ureda, nisam u radnom odnosu tamo, štoviše kao odvjetnik sam u mirovanju. Upravljačka prava prenio sam kada sam postao zastupnik, štoviše prenio sam i imovinska prava, koja nisam morao prenijeti. Na taj način mislim da sam u dovoljnoj mjeri pokazao da nemam apsolutne veze s navedenim odvjetničkim društvom - rekao je Habijan.

12:07 HDZ-ova Danica Baričević pitala je budućeg ministra na što je najponosniji u svojemu dosadašnjem radu. - Osim ovih slika i tenisica, ima nešto što sam radio u ovih 13-14 godina kao odvjetnik i 3,5 godine u Saboru. Izdvojio bih inicijativu oko Ivančice, rješavanje problema oko baliranog otpada u Gradu Varaždinu, golem ekološki i zdravstveni problem koji je, zahvaljujući Vlade, riješen - odgovorio je.

12:03 Grozdana Perić (HDZ) upitala je Habijana koji će mu biti prvi koraci kada postane ministar.

- Teško da mi je minuta dovoljna da odgovorim na to pitanje. Kratkoročno, do kraja godine ili početka sljedećeg mjeseca, treba donijeti dva akcijska plana bitna za gospodarstvo. Jedno se tiče administrativnog rasterećenja, drugi dio akcijskog plana koji se odnosi na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja o čemu se jako puno priča u gospodarstvu. Mislim da bi dobro staviti i veći naglasak na obrtništvo, koje je bilo zapostavljeno u ovoj energetskoj krizi, ali s obzirom na obim resora, bit će doista puno, puno posla - rekao je.

11:50 Nakon 10-minutne pauze zastupnici su se vratili u prostoriju. Među okupljenima sada više nije premijer Andrej Plenković i Damir Habijan pred zastupnicima sjedi sam. Nakon stanke Habijanu je prvo pitanje postavila zastupnica Benčić, koju je zanimalo kako će se on, kao novi ministar gospodarstva, nositi s koncentracijom moći gospodarstvenika Vujnovca u sektorima energetike, trgovine i prometa.

- Iako sam pravnik, imao sam sreće sudjelovati u nekoliko postupaka pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanje. Srećom, baratam dobro propisima i dobro znam koje su ovlasti Agencije. Smatram da odlično radi svoj posao, sve je odlično propisano i očekujem od Agencije da, ako dođe do toga, reagira - odgovorio joj je Habijan.

11:25 Za riječ se javila i Ivana Kekin, koja je kazala da nju odnos vladajućih i medija podsjeća na situaciju na susjedstvu. - Ondje vladaju vaši uzori Vučić i Orban - rekla je Kekin, na što joj je premijer odgovorio:

"Molio sam Boga da me ovo netko pita. Vaša je teza da Vlada potkupljuje medije da nas hvale. Gdje su ti članci i naslovi? Ako mi vi donesete te članke u kojima se hvali lik i djelo HDZ-a i Vlade, ja ću vam biti zahvalan. Te teze su vam toliko plastično neistinite da ni vi sami u njih ne vjerujete. Da uspoređujete Hrvatsku, Srbiju i Mađarsku, da mi idemo tim putem, što je vama, potpuno ste se diskvalificirali. Gdje vi živite? Probudite se! Hello!' Što je vama?"

11:15 Za riječ se potom javila SDP-ova Sabina Glasovac. - Vaša bilanca u ovih sedam godina je 750.000 ljudi koji žive u riziku od siromaštva, 262.000 ljudi koji su otišli iz Hrvatske glavom bez obzira, rast cijena hrane, stanova... - poručila je, dodajući da u Plenkovićevu mandatu jedino "buja" - korupcija. - Stoga Vas pitam, ako je Filipović morao otići jer je birao čovjeka koji je radio protiv interesa Vlade, zašto vi ne morate otići jer ste birali ljude koji rade protiv zakona i interesa Republike Hrvatske? - upitala ga je potom.

Plenković joj je odgovorio kazavši da ponavlja laži predsjednika Zorana Milanovića. - Ponavljate laži ekstremnog lažova koji je kompletno promijenio našu političku kulturu. Vi se zbog njega ovako ponašate, ovaj primitivizam i divljaštvo Grmoje definitivno izvire iz modela koji je vaš bivši predsjednik stranke nametnuo zadnje četiri godine nakon što je prevario birače i rekao da je normalan. Bolje ne govorite takve laži zbog vašeg dostojanstva - kazao je Plenković.

11:10 Vidjeli smo još jednu žestoku raspravu premijera i zastupnice Vidović Krišto. One je poručila da Habijan nema nikakvih kompetencija za mjesto ministra gospodarstva. - Ja ću drugi put predložiti vas jer vi znate sve pa vi birajte resor. Vi znate sve i mi vapimo za kadrovima poput vas - odgovorio joj je premijer.

Njoj se takav odgovor nije svidio. - Vi ovdje niste gost, vi ste ovdje ispred svog poslodavca. Dužni ste odgovarati, a vi to ne činite. Cijelo ovo vrijeme vi ste doslovno pokvarena ploča i ponavljate jedno te isto. Vi mislite da ste iznad hrvatske države, da ste vredniji nego drugi hrvatski građani... Sramit ćete se zbog ovoga što činite - poručila je Vidović Krišto Plenkoviću.

10:50 Mostovac Zvonimir Troskot iznova je spomenuo Pavla Vujnovca, za kojega je rekao da je za vrijeme Plenkovićeva mandata povećao svoje bogatstvo do razine 10 posto BDP-a. - Vi ste jedan od ovih glavnih koji govori laži. Vaše laži su lako oborive. Em govorite neistine em ste jedan od ovih lijevaka u koji se ubacuju bilo kakve informacije pa sutra kroz vaša usta postaju teme u Saboru. Ali to je tako, to je koruptivni Most. Ne postojite više politički, samo niste toga svjesni - odgovorio mu je premijer.

Nakon što mu je premijer odgovorio, mostovac je još jednom uzeo riječ. Tada je dobio i opomenu, treću, zbog koje više nema pravo govora na današnjoj sjednici. Da bi Troskotu odgovorio i rekao da je koruptivan Most, a ne HDZ, za riječ se javio i HDZ-ovac Pavić. Zbog povrede poslovnika i on je dobio treću, elimirajuću opomenu.

10:40 Nakon izlaganja premijera i novog ministra krenule su replike. U raspravi su u tom dijelu sjednice najaktivniji bili HDZ-ovci, koji su pohvalili izbor Damira Habijana za novog ministra gospodarstva, ali i još jednom istaknuli što je sve aktualna Vlada napravila u svojemu mandatu. Nisu propustili ni priliku da "bocnu oporbu". - Oporba, druga politička Hrvatska, vodi se samo mržnjom. To je kao prištić, kad ga stisnete, izlazi samo mržnja. Frustrirani su, nije lako biti toliko godina u opoziciji i onda još u godinama koje slijede - rekao je Plenković.

10:30 Nakon što se zastupnicima predstavio budući ministar gospodarstva, za riječ se javio mostovac Nikola Grmoja. On je, kaže, imao potrebu da premijeru Plenkoviću kaže tko je on zapravo. - Vi ste jedan korumpirani komunistički gojenac, impresioniran Bruxellesom kao što su nekad vaši bili inspirirani Beogradom. Uporno uništavate Hrvatsku, raselili ste mlade ljude iz Slavonije i ostatka zemlje, a završit ćete u narodnom sjećanju tamo gdje je završio i Sanader - kazao je Grmoja, zbog čega je dobio treću opomenu i izgubio pravo za riječ na današnjoj sjednici.

Plenković je zamjerio Sandri Benčić što sada nije upozorila Grmoju zbog uvreda koje mu je izrekao. - Niste reagirali na ove sramotne, vulgarne, lažne ispade korupiranog Grmoje i cijele koruptivne stranke Most - kazao je.

10:20 Potom se zastupnicima obratio Habijan. Zahvalio je predsjedniku Vlade na iskazanom povjerenju i ukratko predstavio svoje radno iskustvo, a potom je kazao da mu je zadan izazovan resor. - Ja gospodarstvo gledam na drugi način, imajući u vidu vještine i sposobnosti koje, uvjeren sam, imam. Godinama sam radio kao odvjetnik na pravnim slučajevima koji 95 posto uključuju korporativno pravo, vidio sam što tim poduzetnicima na tržištu može biti otegotno. Imam iskustvo u realnom sektoru - kazao je Habijan.

Istaknuo je i da sebe smatra timskim igračem, da je uvjeren da u Ministarstvu gospodarstva ima velik broj stručnih ljudi s kojima u sinergiji može nastaviti voditi dobru politiku. Poručio je da će prisega koju je dao kao zastupnik, da će poštivati Ustav i zakone, raditi na dobrobiti države, biti okvir i njegova ministarskog rada. - Oni koji me znaju, dobro znaju da sam se uvijek u svojem djelovanju vodio upravo time. Prema tome, bilo kakve nepravilnosti, nepodopštine ili, ne daj Bože, nezakonitosti kod mene proći neće - rekao je. - Ako danas dobijem povjerenje na Odboru i Saboru, napravit ću sve da ga ne iznevjerim - dodao je.

10:15 Nakon što je Plenković završio sa svojim obraćanjem okupljenima, za riječ se kratko javila Sandra Benčić. Njoj je zasmetao način na koji se premijer ophodi prema zastupnicima. - Nemam problem s time da vi, premijeru, odlučili govoriti o sebi, a ne o kolegi Habijanu kojega predstavljate. Nemam problem ni s političkim fajtom, ali kad se obraćate zastupnicima, obraćat ćete im se imenom, a ne pridjevima. Ne obraćajte se zastupnicima s 'ovaj', 'zaljubljeni', s opisima njihovog bilo kakvog zdravstvenog stanja. Vi ste ovdje gost, a zastupnici imaju svoj saborski mandat. Molim vas da se primjereno obraćate zastupnicima - rekla je Benčić, na što je Plenković ironično dobacio: "Vaš ću slušati."

10:10 Osvrnuo se Plenković potom i na uvodne opaske zastupnika koji su tražili stranke. Najprije je govorio o temi "kišobran zaljubljenog gospodina Miletića". Nabrojio je potom postignuća "pod kišobranom HDZ-ove Vlade".

Pod kišobranom Vlade HDZ-a "gle čuda" Hrvatska je ostvarila sve strateške interese, kapitalne projekte (LNG, Pelješki most, koridor 5C itd.), povećala kreditni rejting, zaposlenost nikada nije bila veća, a nezaposlenost nikada manje, prosječna plaća narasla je na 1156 eura, BDP raste 11. kvartal zaredom, nabavljeni Rafali, naveo je. - Mi se uvijek vodimo onom - obećamo manje, a isporučimo više - istaknuo je Plenković.

Spomenuo je i afričku svinjsku kugu, kazavši da su zastupnici koji Slavonije nisu vidjeli odlazili kvazi svinjogojcima kako bi im pričali o zločestoj Vladi i HDZ-u koji želi uništiti seljake. Plenković je ponovio i kako od 30 ministara koji su otišli iz Vlade samo dvoje otišlo zbog sumnje u korupciju dok su bili ministri. Protiv troje se vode procesi za navodna djela koja su se dogodila dok nisu bili ministri, a za jednog za navodna djela nakon što je bio ministar. - Dakle nije 30, nego dva - naglasio je.

Podsjetio je i zašto je smijenio Mostove ministre, "zbog političke nelojalnost koja se na razini koalicije ili Vlade plaća izbacivanjem iz Vlade, kao pedagoška mjera". Povukao je paralelu i s Francuskom, gdje je Emmanuel Macron smijenio 95 ministara.

Posebno se osvrnuo na veliki projekt LNG terminala na Krku. - On će ostati i nikakvo oporbeno žamorenje i grintanje to ne može izbrisati. Gle čuda, u vremenu HDZ-a izgradio se LNG terminal na Krku unatoč vezivanju za bagere gospođe Ahmetović. Odjednom Hrvatska donese stratešku odluku, i to gotovo kao da nam je baba Vanga rekla da će doći do ruske agresije na Ukrajinu pa smo se mi prije drugih energetski osigurali - rekao je. Nakon što je nabrojao postignuća Hrvatske vlade, kazao je da je taj kišobran HDZ-a zapravo - tenda.

10:05 Nakon što je predstavio kandidata za novog ministra, premijer se obrušio na mostovce. Podsjetio je najprije zašto je razriješio bivšeg ministra Filipovića, a onda je, govoreći o aferi Mreža, kazao za Most da je koruptivna politička oporbena stranka.

- Ovdje je bit korupcija Mosta. To je ključ ove afere koja u potpunosti razotkriva stranku koja se povezala s čovjekom koji nema veze s HDZ-om, koji je bio osobni izbori ministra i koji je cijeli mandat kao savjetnika ministra radio za osobni račun ili neke obračune, a ne za interes države. Nama je u interesu da se rasvijetli ova afera u kojoj je glavni organizator koruptivni Most. To je vrlo važno za hrvatsku javnost. To je koruptivna Mreža Mosta. Pa tamo su mostovci bili pretplaćeni za nastupe, ispada da je Lovrinčević kupovao medijski prostor za koruptivni Most u tim emisijama - rekao je.

Zastupnica Karolina Vidović Krišto tražila je potom da se Plenković drži teme, na što joj je on odbrusio: "Molim vas, gospođo, nemojte mi upadati u riječ. Vi ste zadnja koja imate pravo na to, zadnja, zadnja." Vidović Krišto je nakon toga, zbog remećenja reda sjednice, dobila opomenu.

10:00 Premijer Plenković predstavio je potom Damira Habijana zastupnicima i članovima Odbora, ističući njegovo radno iskustvo. Naglasio je da se kao pravnik bavio gospodarstvo, a u pogledu rada u Saboru, bio je član i Odbora za gospodarstvo. Istaknuo je potom i Habijanu stranačku predanost, kazavši da je kandidat za ministra predsjednik gradske organizacije HDZ-a u Varaždinu od 2016. godine. - Kombinira lokalnu i nacionalnu politiku, stručan je u svojoj karijeri pravnika. Najvažnije je da je kao zastupnik u potpunosti u tijeku sa svim aktivnostima Vlade, zakonskim prijedlozima, prijedlozima proračuna... - rekao je Plenković.

09:43 Ironičan je bio i mostovac Zvonimir Troskot. On je predložio da na sjednicu dvaju odbora dođe Pavo Vujnovac, a ne "njegov glasnogovornik i provoditelj strategija" Andrej Plenković, na što mu je predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek (HDZ) uzvratio da Vujnovca sam nazove i dogovore sastanak.

09:40 Za riječ se potom javila Sandra Benčić iz Kluba zastupnika Možemo. - Biramo trećeg ministra gospodarstva u 3,5 godine ovog saziva Vlade, a to govori nešto o nosećem pojmu Andreja Plenkovića - stabilnosti. To nije sve. Biramo trećeg ministra u resoru u kojem smo i financijski i po tipu političkoj utjecaja imali najveće afere - kazala je, nakon čega je podsjetila na aferu INA i na aferu "plin za cent".

- Pitanje je možemo li uopće se praviti da biramo novog ministra i da ga ozbiljno saslušavamo ili samo sudjelujemo u predstavi kojoj je cilj pokazati da ova Vlada ima stabilnost - kazala je Sandra Benčić, inače predsjednica saborskog Odbora za zaštitu prirode i okoliša.

09:37 Nakon što su HDZ-ovi zastupnici prozvali Most da je povezan s aferom Mreža, iznova se za riječ javila upravo zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić. Ona je ironično kazala da Habijan, jer je produbio aferu Mreža, zapravo radi za Most. - To znači da bi hitno trebao dobiti otkaz, a ako ne dobije otkaz, znači da zapravo Andrej Plenković radi za Most - kazala je Raspudić.

09:35 Damir Habijan je izniman zastupnik i odvjetnik, ima široka znanja iz trgovačkog i korporativnog prava, pa itekako zaslužuje povjerenje, uzvratila je oporbi Grozdana Perić (HDZ). Na opaske o 30 smijenjenih ministara poručuje da je premijer izbornik koji u svakom trenutku može promijeniti ministra, te podsjeća što je sve postignuto u njegova dva mandata.

Jadna je oporba koja u nemoći pokazuje koliko ništa o tome ne zna, zaključila je zastupnica i izazvala nove prepirke HDZ-a i oporbe, poglavito HDZ-a i Mosta, pri čemu je HDZ-ova Majda Burić tu stranku prozvala da je u "političkom životu radila protiv hrvatskih nacionalnih interesa" te da su "jasni" njeni proruski stavovi.

Neću reći da ste domaći politički teroristi, ali ste veliki manipulatori i štetočine, a sve vaše izjave su opasne za Hrvatsku, poručila je 'mostovcima' Danica Baričević (HDZ).

09:30 Svoje nezadovoljstvo odabirom novog ministra izrazila je i mostovka Marija Selak Raspudić. Ona je ironično primijetila da bi, prema kriterijima prema kojima je izabran u Ministarstvo zdravstva, Habijan mogao ući i u neko drugo ministarstvo.

- Hm, kolega Habijan je zdrav, mogao bi biti ministar zdravstva. Hm, kolega Habijan je kulturan, mogao bi biti ministar kulture. Hm, kolega Habijan brzo trči, mogao bi biti novi ministar prometa, ali pravi razlog zašto je kolega Habijan sada ministar gospodarstva je taj što postoji samo jedan ministar gospodarstva u ovoj Vladi, a to je Andrej Plenković - kazala je Selak Raspudić, dodajući da je sva krivnja za sve afere u Vladi upravo na premijeru.

09:25 Stanku je tražila i Vesna Vučemilović. Izrazila je rezerve prema imenovanju Damira Habijana za ministra gospodarstva i održivog razvoja, izražavajući sumnje u njegovu kompetenciju za to Ministarstvo. Vučemilović je istaknula da će tim Ministarstvom i dalje upravljati dva, kako ih je nazvala, nezamjenjiva državna tajnika, Mile Horvat i Ivo Milatić.

- Ministri se mijenjaju, a državni tajnici ostaju i kroje sve. Habijan tamo odlazi tek toliko da se to mjesto popuni, što mu kao vrijednom zastupniku, kojega ja stvarno cijenim, u njegovoj političkoj karijeri nije trebalo - poručila je Vučemilović, koja je dodala da Vlada zbog česte smjene ministara nalikuje na "protočni bojler".

09:20 Za govornicu je potom stigao mostovac Marin Miletić. On je svoj govor usmjerio prema premijeru Plenkoviću, kojega je usporedio s kraljem Theodenom iz "Gospodara prstenova". - Kad mu je Gandalf govorio da mu se kraljevstvo urušava, on to nije vidio zbog oholosti. To se s vama događa - poručio je.

Optužio je potom Plenkovića da nije preuzeo odgovornost za smjene ministara i afere pod njegovim vodstvom. Dodao je da je neodgovoran čovjek te ga optužio za oholost. - Premijeru, pod vašim vodstvom je palo 30 ministara. Kakav ste vi to čovjek, general i zapovjednik? - upitao je Miletić Plenkovića.

I nakon Miletićeva govora oglasio se Zekanović, kojega je Miletić potom nazvao "seljačinom". - Imate prvu opomenu, kolega Miletić. Tako nećemo razgovarati - moglo se zatim čuti na Odboru.

09:15 Zastupnica Mirela Ahmetović odmah je zatražila stanku u ime kluba SDP-a. Kaže da je to zatražila da bi pojasnila hrvatskim građanima zašto je imenovanje Habijana kao novog ministra "vrijedno svakog prijezira".

- Damir Habijan je na samom startu sebe sam učinio nebitnim, i to na način da je brže-bolje izbrisao svoje slobodne fotografije, čime je pokazao koliko drži do sebe i svoje vjerodostojnosti - kazala je Ahmetović.

Objasnila je zatim na koji je način, po njoj, Habijan vezan za gospodarstvo. - Bivši šef mu je donirao kampanju i kupuje regionalne medije u Hrvatskoj, pa će biti vrlo zanimljivo pratiti kakav tretman će imati Habijanov bivši šef u dodjeljivanju državnog novca medija kako bi peglao imidž Habijanovom novom šefu, ovdje prisutnom Andreju Plenkoviću - kazala je.

Napala je potom Ahmetović i premijera Plenkovića, kazavši da donosi "katastrofalne kadrovske odluke". - Zbog toga bi propala svaka firma, a kamoli ne, nažalost, Hrvatska. Premijeru, kratko ste si kupili vrijeme. Ostajete na respiratoru korupcije i nemorala još malo, a onda odlazite u povijest i vi i vaši sjajni kadrovi - kazala je, nakon čega joj je stanka odobrena.

Nakon toga je uslijedila žestoka rasprava Zekanovića i Ahmetovića, koji je u kratkom vremenu dobio dvije opomene. - Jedina fotografija koja će vas obilježiti je vaše bacanje pred bager - poručio joj je Zekanović Ahmetović, na što je ona njega prozvala za fotografiranje sa zastavicama Republike Srpske.

09:08 Počela je sjednica Odbora za gospodarstvo.

