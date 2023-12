Butkovića pitali hoće li on biti novi ministar gospodarstva? 'Ja? Mislim da to ne bi bilo pametno'

Ministar Oleg Butković komentirao je odlazak sada već bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića i tko bi mogao preuzeti tu funkciju. Butković je istaknuo da su konzultacije već krenule, a izbor novog ministra očekuje se nakon izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

Upitan je li državni tajnik Hrvoje Bujanović, koji je trenutno vršitelj dužnosti ministra gospodarstva, među kandidatima, Butković je odgovorio da ne može potvrditi ili opovrgnuti jer se razgovara s više ljudi. Konačnu odluku donijet će premijer Andrej Plenković nakon završetka konzultacija, kazao je za RTL.

Ipak, za jednu osobu je siguran da neće biti novi ministar gospodarstva. - Ja novi ministar? A pa to bi bilo previše. Ja imam dosta veliki sektor. Ujedno sam i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. Pa ne, to ne bi imalo smisla. Mislim da ipak ulazimo u izbornu godinu i sada mijenjati resor u ovom trenutku… Mislim da to ne bi bilo pametno, ali da ću pomoći i da ću biti kao i do sada u uskoj koordinaciji s ministrom gospodarstva, hoću - kazao je Butković.

Osvrnuo se i na Juricu Lovrinčevića, bivšeg savjetnika sad već bivšeg ministra gospodarstva.

- To jest neugodna stvar, definitivno, međutim, iznenadila je i mene osobno. Budući da je ovo zaista nešto nezapamćeno, to još nismo vidjeli da određeni savjetnik ministra, koji nije član Hrvatske demokratske zajednice, i kada vi vidite zapravo oporba nama cijelo vrijeme govori vezano za ovu aferu da je to neka nova Fimi medija. Ovo zaista nema veze s HDZ-om, akteri nisu u HDZ-u i naravno cijela operacija je bila pripremljena tako da se ruši HDZ i premijer i predsjednik stranke. Da se određene informacije u jednoj medijskoj koruptivni akciji, da tako kažem, dilaju preko novinara do jedne oporbene stranke, odnosno određenih zastupnika iz oporbe - rekao je, nakon čega je prokomentirao može li se i njemu dogoditi da ga "izda" savjetnik.

- Pa uvijek se može dogoditi, ali ja nastojim svoje savjetnike koje imam ipak s njima biti često i s njima razgovarati i mislim da mojim savjetnicima ovakve stvari ne bi pale na pamet - zaključio je za RTL.

