VIDEO Plenković: Ako je Macron u kraćem razdoblju promijenio 67 ministra, mogu i ja 30

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u subotu da će novog ministra gospodarstva Damira Habijana predstaviti na sastanku koalicijske većine u ponedjeljak u 13 sati, a zatim na Predsjedništvu HDZ-a u 14 sati, naglasivši da je Habijan iskusan političar i vrlo aktivan saborski zastupnik. Premijer Andrej Plenković potvrdio je novinarima kako će predsjedniku Hrvatskog sabora Jandrokoviću uputi pismo da sazove izvanrednu saborsku sjednicu u srijedu, te da će biti i sjednica nadležnog Odbora. U izjavi novinarima nakon Općeg sabora Mladeži HDZ-a premijer Plenković izrazio je uvjerenost da ćemo nakon toga imati novog ministra gospodarstva i održivog razvoja.

Napomenuo je kako je već obavio konzultacije s parlamentarnom većinom, svi će ga podržati i to je stvar samo tehničkog prolaska kroz raspravu i glasanja. Upitan što novi ministar gospodarstva može učiniti u idućih nekoliko mjeseci do izbora, premijer je odgovorio kako može činiti isto što i svaki drugi ministar. "Raditi ono što je programu Vlade i na zadaćama Ministarstva, to je ogroman portfelj u kojem ima jako puno posla i radit će kao dio tima", dodao je.

Na medijske opaske o broju bivših ministara, premijer Plenković je rekao kako je, primjerice, francuski premijer u kraćem razdoblju promijenio 67 ministara, a može i on 30. Naglasio je da je to potpuno nebitno, i ne uvažava u obzir dinamiku vremena, interakciju, želje niza aktera da nađu neki problem. Nabrojio je i cijeli niz Vladinih uspjeha u mandatu. Premijer je naglasio da Vlada sa svojim koalicijskim partnerima stoji stabilno i čvrsto te je dogovor o novom ministru trajao vrlo kratko, jer je stupanj međusobnog povjerenja vrlo visok.

Na novinarsko pitanje je li Habijan, koji je iz Varaždina, izabran po regionalnom ključu, Plenković je rekao kako bi bio izabran bez obzira na to.

Habijan došao u fazu kada može odigrati i utakmicu u izvršnoj vlasti

Dodao je da je Damir Habijan vrlo aktivan saborski zastupnik, pravnik i odvjetnik, razumije se u korporativno pravo, ekonomiju, predsjednik je varaždinskog HDZ-a već sedam godina, bio je i predsjednik Gradskog vijeća.

"Zreo je i došao u fazu kada može odigrati i utakmicu u izvršnoj vlasti, a to je ujedno i sjajna poruka za sjeverozapad Hrvatske i Varaždinsku županiju", dodao je premijer Plenković. Na pitanje je li to Habijan shvatio kao naredbu ili nagradu, Plenković je odgovorio kako je on to shvatio kao priliku, jer postati ministar nije tek tako.

Na upit što je s raspuštanjem Sabora premijer je kratko dogovorio - 'ništa'. Vezano uz financiranje buduće izborne kampanje HDZ-a Plenković je rekao da su u stranci štedljivi, odgovorno upravljaju novcem i neće imati neplaćenih računa.

Novinar izbrifiran od savjetnika daje informaciju Mostu

Što se tiče afere Mreža, rekao je kako je novinar izbrifiran od savjetnika (u ministarstvu Lovrinčevića), daje informaciju Mostu, odnosno njihovom zastupniku Nikoli Grmoji koji, pak, kaže - usmjerit ću to na Plenkovića. U toj aferi netko, tko je dobio poziciju u Ministarstvu gospodarstva kao savjetnik, koruptivnim djelom u pokušaju, prema medijima otvara prostor oporbi da neargumentirano "pljuca" njega kako premijera, dodao je Plenković.

Oporbena stranka te polu informacije koristi za neutemeljeni napad na premijera i aferu želi "pripisati HDZ-u koji je meta i žrtva" i usmjerena je protiv Vlade, rekao je Plenković. Odbacio je tvrdnje na ima utjecaj na medije. Vezano uz suzbijanje afričke svinjske kuge najavio je kako će se od idućeg tjedna tjedna omogućiti svinjokolje tamo gdje to do sada nije bilo, kao i trženje svježim mesom uz više od 30 milijuna eura kompenzacije svinjogojcima i poljoprivrednicima.

