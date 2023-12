Plenković: Sastanak Anušića s Milanovićem ne mijenja apsolutno ništa

Sastanak Vlade održao se jutros sa županima te predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajendnice općina, nakon čega je premijer Andrej Plenković dao izjave za medije. Ovaj format sastanka održava se, podsjetimo, od 2016. godine, a ovoga puta sazvan je u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici. Prema najavama Vlade, glavna tema sastanka bit će Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama, kao i financijska potpora jedinicama regionalne samouprave kojom bi se povećala kvaliteta obrazovanja.

Na samom početku predstavnici su se osvrnuli na sam sastanak, nakon čega je Plenković dao izjave te zahvalio se svima na dolasku i angažmanu. Na samom početku se osvrnuo i na uključivanje Hrvatske u dva dodatna koridora u sklopu Uredbe #TEN-T, a potom komentirao i situaciju s afričkom svinjskom kugom.

- Nakon što smo poduzeli mjere za kontrolu i suzbijanje bolesti, mi smo uspjeli ono što je nalagala struka, a to je da nastoje smanjiti širenje bolesti. Tri broja koja govore sve o ovome u odnosu na šest mjeseci rasprave, kvazi prosvjeda su sljedeće: Prije ASK-a smo imali 800.000 svinja, a eutanizirano ih je 35.000. Danas ih imamo 900.000, dakle 150.000 više nego u lipnju, to je apsurdan rezime. To govori kako su mjere za pomoć hrvatskom seljaku, onome koji to zaista i je, pomogle. Ovih šest mjeseci nakon odluke na razini Odbora govori o jedinoj i ispravnoj politici Vlade.

Plenkovića su novinari pitali i za sastanak koji je ministar obrane Ivan Anušić održao na Pantovčaku, s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

- Milanović je grubo vrijeđao bivšeg ministra, jednako tako je i HDZ proglasio nacističkom i lopovskom strankom. Vrijeđa i mene, ništa ovo ne mijenja stvari. Postoje neke dodirne točke između njih, dobro je da je bio sastanak, ali što se tiče političke pozicije, tu se ne mijenja baš ništa - poručio je.

- Sukob je nastao u rujnu 2021. kada je Milanović odbio prijedlog za imenovanje niza diplomatskih predstavnika, pa se dodatno uzjagonio kada je čelnik jednog društva bio uhićen. Nije to sukob pa da nas netko treba miriti. Imate nas koji svakodnevno radimo, ali imate i njega koji praktički živi od tog sukoba - dodao je.

