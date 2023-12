Jadranka Kosor komentirala golišave fotke novog ministra gospodarstva

HDZ-ov zastupnik i novi ministar gospodarstva i održiva razvoja 41-godišnji Damir Habijan nedavno je sa svojih društvenih mreža obrisao golišave i razuzdane fotografije, a neke od njih je ipak ostavio. Naravno, ostavio je samo one koje ne privlače previše pažnje. Takvo što nije prošlo ispod radara ni bivšoj premijerki Jadranki Kosor koja je to komentirala na društvenim mrežama.

"A ako je friški ministar, koji briše golišave slike koje su mu bile O. K. dok je bio zastupnik, potopio aferu kupovanja medija pa je ona 'mrtva' kak' veli šef koji kaže i da je to Mostova afera, onda friški radi za tu stranku?!" napisala je Jadranka Kosor na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru. O ovoj zanimljivoj temi oglasila se i jučer.

"A zašto bi budući ministar koji sad briše svoje golišave fotke, potapao aferu omražene opozicijske stranke?! I zašto je, ako je afera Mreža afera te omražene stranke, smijenilo vlastitog ministra iz svoje vladajuće stranke? Manipulacije iz Kroacije", napisala je gospođa Kosor, očito iznenađena Habijanovim potezom.

Podsjetimo, HDZ-ovac, inače Varaždinac koji u prvi plan gura ljubav prema gradu iz kojeg dolazi, u svojedobnom intervjuu za časopis Story osvrnuo se na golišave fotografije koje je često objavljivao na društvenim mrežama i otkrio je li primjereno objavljivati ih javno, s obzirom na to da je tada obnašao dužnost saborskog zastupnika, a sada i ministra.

– Imam Instagram i Facebook profil, s time da je FB pretežito za neku službenu komunikaciju, odnosno na njemu objavljujem sadržaj koji je striktno vezan uz posao koji obavljam. Instagram profil je isključivo privatan i tamo objavljujem fotografije koje se odnose na moje slobodno vrijeme. Mišljenja sam da svatko od nas, bez obzira na to koji posao ili dužnost obavlja, ima svoje slobodno vrijeme koje provodi kako njemu najbolje odgovora. U konačnici, slobodno vrijeme se zato i zove slobodno vrijeme. Ne zazirem od toga da objavim privatne fotografije, jer to što sam saborski zastupnik ne znači da i dalje u slobodno vrijeme ne živim kao i prije, odnosno da nemam hobije ili interese kao i svatko drugi. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa i ne vidim razlog da sakrivam i taj dio života od javnosti. Dobivam svakakve poruke – kazao je Damir Habijan te se osvrnuo i na to zašto svoj privatan život, odnosno ljubavni, čuva kao zmija noge, a dosad je i nepoznato koga zapravo ljubi.

– Zato što je to stvar dvoje ljudi koji se vole. Svatko od nas teži da ima dobar posao, da riješi stambeno pitanje, da si može priuštiti stvari koje ga čine sretnim. Međutim, u konačnici sve je to bezvrijedno ako nemate s kime to podijeliti – istaknuo je. Osvrnuo se i na svoj mišićavi izgled koji je na društvenoj mreži Instagram u prvom planu te otkrio smatra li da ga ponekad javnost gleda samo kao komad mesa.

– Mogu se djelomično složiti s prvim dijelom vašeg pitanja. Ali, mislim da kao društvo idemo naprijed i da je takav primitivan i prizeman način razmišljanja danas u manjini u hrvatskom društvu. Smatram da oni koji svoj stav o nekoj osobi temelje na fizičkom izgledu ne prave razliku je li riječ o ženi ili muškarcu. Jednostavno, postoji manjina koja će iz nekog sebi poznatog razloga, kroz prizmu fizičkog izgleda, zapravo ispoljiti predrasude prema nekoj osobi. Mišljenja sam da se na takve komentare ne treba obazirati, ali, nažalost, nije ih ni moguće iskorijeniti – rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja, inače pravnik po struci.

– Mislim da svatko ima mogućnost pronaći slobodne trenutke za sebe. Sve je stvar organizacije. Slobodno vrijeme volim maksimalno iskoristiti. Netko voli piti kavu, netko sjediti i čitati knjigu, ja osobno volim biti u prirodi ili otići na trening. Priznajem, ponekad je i Netflix dobra opcija – zaključio je Damir Habijan u intervjuu za Story.

