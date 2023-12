Plenković o Habijanu: On je ukopčan. Ne stavljamo nekoga tko ne prati igru

Ovog ponedjeljka na koalicijskom sastanku Damir Habijan, kandidat za novog ministra gospodarstva, predstavit će se pred partnerima, a cijela situacija mogla bi biti riješena do srijede, najavio je još jučer premijer Andrej Plenković. Radi se o predsjedniku varaždinskog HDZ-a već sedam godina, a po struci je pravnik, potvrdio je te ove subote otkrio koji će biti njegovi zadaci.

- Radit će na zadaćama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, to je ogroman porfelj, radit će kao dio tima. Imamo sastanke svaki ponedjeljak, Vlada, vodstvo stranke, županijski predsjednici, i ostali, svi sve znaju. Nije to da stavljamo nekoga tko ne prati igru, on je ukopčan - objasnio je Plenković, prenosi HRT.

Komentirajući česta mijenjanja ministra, Plenković je spomenuo kako je u Macronovoj Vladi promijenjeno 67 ministara.

- Vlada je stabilna već osmu godinu, ekonomski smo dobri, socijalno napredujemo, ostvarujemo starteške ciljeve, ušli smo u Schengen i euro, izgradili LNG terminal, u krizi smo pokrili sve - građane i institucije, osigurali energetsku neovisnost... - naveo je.

- Imate nas i naše političke partnere, Vlada je stabilna i čvrsta. Dogovor za Habijana postignut je za 10 minuta. Stupanj međusobnog povjerenja je visok. Brzo se usuglašavamo. Zakon propisuje da se ministri mogu osloniti na ljude koji su im bliski i povjerenja. Ljudi su uglavnom oprezni, nekad bude pogrešaka, ali to je tako - poručio je.

Smatra i kako nema potrebe za raspuštanjem Sabora, nakon najava oporbe.

- Što ćemo ga raspustiti, izbori su dogodine - poručio je Plenković.

