Uskoro novi režim: Slovenija uvodi kontrole na granici s Hrvatskom?

Italija je obavijestila Sloveniju da zbog promijenjene situacije u Europi i na Bliskom istoku uvodi kontrolu na granici sa Slovenijom, priopćilo je u srijedu slovensko ministarstvo unutarnjih poslova, a neformalno se najavljuje da bi kontrole uskoro mogle biti uvedene i na slovensko-hrvatskoj granici. Prema neslužbenim informacijama, kontrole bi trebale biti uvedene u subotu, za početak na 10 dana, s mogućnošću produljenja. Zbog toga bi Slovenija trebala uvesti kontrolu na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, navodi agencija STA.

Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi izvijestio je u utorak navečer u telefonskom razgovoru slovenskog kolegu Boštjana Poklukara o uvođenju nadzora na slovensko-talijanskoj granici, navodi agencija. Italija kontrolu uvodi zbog promijenjene situacije u Europi i na Bliskom istoku, a bit ove privremene mjere jest prevencija terorizma i organiziranog kriminala, rekao je Piantedosi, prema priopćenju slovenskog MUP-a. Dvojica ministara su se složila da zapadnobalkanska ruta, koju pomno prate i slovenske i talijanske sigurnosne službe, može biti atraktivan koridor za potencijalnu radikalizaciju.

Poklukar je istaknuo nužnost privremenosti i proporcionalnosti te mjere. Pozvao je talijanskog kolegu da mjere budu proporcionalne i prijateljske prema građanima Slovenije, kako se ne bi prekidale kulturne, prijateljske i rodbinske veze ljudi koji žive uz granicu. Nakon ove najave Italije, prema neslužbenim informacijama slovenske agencije STA, Slovenija priprema obavijest Europskoj komisiji o uvođenju kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Vlada bi o tome trebala odlučiti već na redovnoj sjednici u četvrtak, navodi STA.

Zbog migracijskog pritiska, ali i zbog situacije na Bliskom istoku, nekoliko je zemalja nedavno uvelo ili odlučilo proširiti kontrole na unutarnjim schengenskim granicama. Austrija, koja je 2015. na vrhuncu izbjegličke krize uvela kontrole na granici sa Slovenijom i Mađarskom, u ponedjeljak je izvijestila Europsku komisiju o novom produljenju te kontrole, od 12. studenog ove do 11. svibnja iduće godine.

Beč je odluku obrazložio pritiskom na azil, velikim pritiskom na vanjske granice EU, prijetnjom trgovine oružjem i kriminalnim mrežama zbog rata u Ukrajini te trgovinom ljudima. Austrija je danas uvela i kontrole na granici s Češkom. Na to se odlučila nakon što je Njemačka uvela kontrole na granicama s Češkom, Poljskom i Švicarskom zbog ilegalnih migracija te produljila kontrole na granici s Austrijom do svibnja sljedeće godine, pravdajući to zaoštrenom sigurnosnom situacijom na Bliskom istoku.

Kontrole unutarnjih schengenskih granica provode i Danska, Francuska, Norveška i Švedska. Ponovne privremene kontrole na unutarnjim granicama šengenskog prostora zemlje mogu uvesti samo u slučaju ozbiljne prijetnje javnom redu ili unutarnjoj sigurnosti, a o tome moraju obavijestiti Europsku komisiju.

Ponovno uvođenje kontrola može, prema šengenskim pravilima, biti samo krajnja mjera u iznimnim slučajevima, pri čemu zemlje moraju poštivati ​​načelo proporcionalnosti. Trajanje takvog privremenog ponovnog uvođenja kontrola na unutarnjim granicama vremenski je ograničeno, ovisno o pravnoj osnovi na koju se poziva država članica koja uvodi kontrole.

