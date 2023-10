VIDEO Otvorena najskuplja cesta u Hrvatskoj, Plenković: 'Realiziran je strateški projekt za Rijeku'

'Pustili smo u promet dionicu DC403 od čvora Škurinje do Luke Rijeke. Realiziran je strateški infrastrukturni projekt za razvoj Rijeke, kojim se omogućuje izravna cestovna povezanost kontejnerskog terminala s hrvatskom mrežom autocesta. Prometno povezujemo sve krajeve Hrvatske!', obajavljeno je na službenoj stranici premijera Andreja Plenkovića .

Državna cesta DC 403, koja povezuje zapadni dio riječke luke i Zagrebačku obalu s riječkom obilaznicom i prometnim čvorom Škurinje, vrijedna oko 70 milijuna eura, u srijedu je puštena u promet. Predsjednik Vlade Andrej Plenković na svečanom otvorenju izjavio je da ta nova cesta daje novu kvalitetu u gospodarskom razvoju i prometnom povezivanju riječke luke, a važna je i za povezivanje zapadnog dijela grada. "Nakon Ploča i Zadra, možemo reći da i Rijeka ima autocestu do same obale", naglasio je Plenković. Ocijenio je da je riječ o impresivnom građevinskom projektu s puno tunela i vijadukata, da se Hrvatska snažno infrastrukturno razvija te je i to dio plana da se u ovom desetljeću riješi sve što je strateški bitno s mrežom cesta i brzih cesta.

Plenković je rekao da je projekt DC 403 mijenja sve, Zagrebačku obalu čini smislenom i učinkovitom, korisnom u prometnom smislu i smislu jačanja Rijeke i Hrvatske i daljnjih investicija u riječku luku. Podsjetio je da je ugovor za taj projekt potpisan 15-ak dana prije zadnjih izbora te da su zahtjevni radovi završeni u roku od tri godine. "Naš širi pothvat u smislu prometne infrastrukture traje", nastavio je Plenković te dodao da će druga cijev tunela Učka biti u prometu do turističke sezone, da je za Jadransko-jonski koridor osigurana 1,4 milijarda eura, za cestu od Križišća do Žute Lokve i za cestu od Metkovića prema Dubrovniku.

"Sve to govori da u ovom desetljeću želimo dovršiti i preostalo, gdje središta hrvatskih županija još nisu povezana s brzim cestama ili autocestama i zato smo sretni da radovi idu", rekao je i najavio da će autocesta Lekenik – Sisak biti gotova do kraja travnja, koridor VC do ožujka 2025., radi se i cesta od Križevaca prema Koprivnici, od Frkaševca do Bjelovara, pa do Virovitice te ostaje još Požega i Staro Petrovo Selo.

S time smo praktički riješili sve, uz malo bolje povezivanje na sjeveru Hrvatske, pravca Varaždin - Ivanec – Krapina, ustvrdio je premijer i dodao da će, kada se to napravi, Hrvatska riješiti sve svoje strateške zadaće u smislu politike ravnomjernog regionalnog razvoja kada je riječ o prometnoj infrastrukturi. "Riječani će izabrati kako će se cesta zvati, a meni je Mediteranska jako simpatična, Rijeka je kao europski grad kulture pokazala što je to hrvatski Mediteran", rekao je Plenković referiravši se na prijedlog riječkog gradonačelnika Marka Filipovića s današnje svečanosti da se nova cesta nazove Mediteranskom.

Butković: Više od 3,5 mlrd eura u prometnu infrastrukturu

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da je izgradnja DC 403 u gospodarskom, prometnom i građevinskom smislu jedan od najvećih poduhvata u posljednje vrijeme. Rijeka će, nakon što se izgradi još 300 metara ceste od središta Rijeke i Trga Žabice do Zagrebačke obale, biti jedan od rijetkih mediteranskih gradova koja je uspješno riješila sve svoje prometne probleme, kazao je. Nije ovo HDZ-ov projekt, ovo je nadstranački projekt, koji je Rijeci bio potreban, naglasio je Butković i dodao da će cesta pridonijeti da se ostvari cilj, da se u riječkoj luci prekrcava više od milijun kontejnera na godinu.

Spomenuvši skoro otvaranje radova na čvoru Orehovica na riječkoj obilaznici te završene radove na čvoru Trinajstići, rekao je da se infrastrukturni radovi u Hrvatskoj nastavljaju. Više od 3,5 milijarde eura se ulaže u prometnu infrastrukturu, najviše zahvaljujući europskim fondovima i tome što smo osigurali 1,4 milijarde eura za Jadransko-jonski koridor, naglasio je.

Na pitanje o omiškom mostu, Butković je rekao da će biti otvoren kada se završi dio ceste koji se gradi, početkom iduće godine. Hrvatske ceste imaju građevinsku dozvolu, most je spojen, a što se tiče bure, Hrvatske ceste će, budući da ni jedan most, osim Pelješkog mosta, nema burobrane, napraviti reviziju ispitivanja i struka će vidjeti treba li izrađivati burobrane.

DC 403 jedan od najvažnijih cestovnih projekta

Državna cesta 403 je jedan od najvažnijih cestovnih projekta u Hrvatskoj, a povezat će Zagrebačku obalu i budući kontejnerski terminal Rijeka Gateway, na kojemu traju infrastrukturni radovi, a 2025. početi s radom. Priključena je i na Zvonimirovu ulicu, što će na zapadnom dijelu Rijeke omogućiti protočniji i sigurniji promet.

Dugačka je gotovo tri tisuće metara, a na trasi, koja prolazi kroz gusto naseljeno gradsko područje, je više složenih objekata, među kojima su značajniji tunel Podmurvice (1253 metra) te vijadukti Piopi (316 metara) i Mlaka (144 metra).

Bespovratna sredstva za gradnju, tj. 85 posto troškova, osigurana su putem Europskog fonda za regionalni razvoj, a ostatak iz državnog proračuna. Investitor su Hrvatske ceste, a izvođači radova tvrtke Kolektor, GP Krk i Euroasfalt.

