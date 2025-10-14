USKOK podigao optužnicu protiv zagrebačke sutkinje i još četiri osobe, evo za što ih terete

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 5. ožujka 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petero hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja te davanja mita za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja, priopćeno je. Riječ je o slučaju sutkinje Vande Blažević, a u optužnici je objašnjeno za što se točno tereti.

Optužnicom se stavlja na teret da su se, u razdoblju od travnja 2024. do ožujka 2025. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, Vanda Blažević, sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu i II. do V. okr. povezali u zajedničko djelovanje u cilju ishođenja povoljnih sudskih odluka u postupcima u kojima su stranke obiteljski, poslovno i interesno povezane s tim okrivljenicima na način da će sutkinja Blažević za dogovorenu novčanu naknadu, darove i druge vrijedne usluge, pozivanjem na svoj sudački položaj i kolegijalnost, kod sudaca koji postupaju u navedenim predmetima ishoditi donošenje sudskih odluka u njihovu korist.

U okviru realizacije navedenog plana, sutkinja Blažević je stupala u kontakt s više sudaca raznih sudova te je od njih tražila da bez obzira na stvarno stanje spisa donesu sudske odluke u korist stranaka koje su povezane s II. do V. okrivljenicima. Pritom je za ishođenje navedenih odluka III. okr. osobno i posredstvom II. okr. u više navrata predao sutkinji Blažević ukupno najmanje 10.000,00 eura, a IV. okr. je njoj i članovima njene obitelji platio ljetovanje vrijedno 3.500,00 eura. Osim toga je IV. okr. posredstvom II. okr. obećao prenijeti sutkinji u vlasništvo stan u Zagrebu, dok joj je V. okr. za ishođenje takvih odluka kod sudaca platio uslugu lakiranja automobila i kupio nove automobilske gume te joj tako pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 1.300,00 eura.