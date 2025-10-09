"Mislite da bi netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao?", u prolazu je dobacio Vili Beroš izlazeći iz istražnog zatvora u Remetincu krajem studenog 2024.. Tim je riječima nastojao objasniti zašto je iz zatvora, u kojem je proveo deset dana, aktivirao dužnosničku povlasticu – pravo na punu ministarsku plaću šest mjeseci i još šest na pola plaće. Ukupno 37.800 eura neto, kako su tada izračunali kolege iz 24sata. Ne bi se mogao koncentrirati na posao saborskog zastupnika, čak ni uz sve one blažene beneficije, puno godišnjeg odmora i vrlo klizno radno vrijeme koje zastupnička funkcija omogućuje.
Ekskluzivna nekretnina
FOTO Raskošni dvoetažni penthouse na Črnomercu prodaje se za 4 tisuće eura po kvadratu: Ima i privatni vrt
svima omiljene
Je li i vaša među njima? U ovih 5 horoskopskih znakova rađaju se najbolje bake na svijetu
Video sadržaj
SEKS BOMBA!
FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka došla na posao, napali je u komentarima
DIVA Experience
VIDEO Kako izgleda idealan obrok nakon treninga? Na radionici smo doznali top preporuke
Ogledalo osobnosti na kotačima
Mislim da je pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage...