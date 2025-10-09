Naši Portali
09.10.2025. u 10:19

Mnogi se ovih dana ogorčeno prisjećaju za što su sve morali predočavati potvrde o nekažnjavanju ili potvrde da se protiv njih ne vodi kazneni postupak

"Mislite da bi netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao?", u prolazu je dobacio Vili Beroš izlazeći iz istražnog zatvora u Remetincu krajem studenog 2024.. Tim je riječima nastojao objasniti zašto je iz zatvora, u kojem je proveo deset dana, aktivirao dužnosničku povlasticu – pravo na punu ministarsku plaću šest mjeseci i još šest na pola plaće. Ukupno 37.800 eura neto, kako su tada izračunali kolege iz 24sata. Ne bi se mogao koncentrirati na posao saborskog zastupnika, čak ni uz sve one blažene beneficije, puno godišnjeg odmora i vrlo klizno radno vrijeme koje zastupnička funkcija omogućuje.

korupcija neurokirurg optužnica Vili Beroš

