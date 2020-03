Objavljeni detalji policijske akcije: 13 osumnjičenih za krijumčarenje najmanje 100 kilograma kokaina

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 13 okrivljenika (1962., 1968., 1970, 1976., 1967., 1981., 1995., 1986., 1974., 1979., 1980., 1986. i 1973.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navodi se u priopćenju.

Kako navode, sumnja se da je prvookrivljeni nabavljao kokain i amfetamin iz Nizozemske i okupio ostale okrivljenike u zločinačko udruženje. Uskok ga sumnjiči i da je organizirao i financirao nabavu automobila i izradu tajnih skrovišta tzv. “štekova” namijenjenih krijumčarenju, koje su vozili neki od okrivljenika kako bi izgradili skrovište u Srbiji, te je bio zadužen za nabavu kriptiranih mobitela i najam prostora u kojima se sakrivala droga.

Dio okrivljenika dostavljao je jedan dio droge kupcima u Austriji i Švicarskoj, a dio u Sloveniju gdje se dio droge sakrivalo. Drugi dio droge dovozili su u Mariju Bistricu i Zagreb gdje je sakrivao kokain i pripremao za ilegalno tržište.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv dvanaest okrivljenika

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od točno neutvrđenog dana u ožujku 2019. do 6. ožujka 2020., u Hrvatskoj i Sloveniji, u cilju ostvarenja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavkom kokaina i amfetamina iz Nizozemske i daljnjom prodajom tih opojnih droga, okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. do IX. okr. koji su u okviru dogovorenog plana ispunjavali dane im zadaće. Pri tome je I. okr. organizirao i financirao nabavu kokaina i amfetamina iz Nizozemske te nabavu prekursora i drugih tvari namijenjenih neovlaštenoj proizvodnji amfetamina. Osim toga je organizirao i financirao nabavu automobila i izradu tajnih skrovišta tzv. “štekova” namijenjenih krijumčarenju, a koje automobile su vozili II., VI., VII. i VIII. okr. radi izrade skrovišta u Srbiji. Nadalje je I. okr. organizirao i financirao nabavu tzv. kripitiranih mobitela kojima su se u komunikaciji služili članovi udruženja, kao i najam stanova, garaža i apartmana u kojima su boravili članovi zločinačkog udruženja i u kojima se skrivala opojna droga. Također je I. okr. osobno te putem II. i VII. okr., kao osoba od njegovog povjerenja, prenosio upute radi funkcioniranja udruženja i financirao troškove obrane ukoliko bi netko od članova udruženja bio uhićen. Po uputama I. okr., su III., IV., V., VIII. i IX. okr. krijumčarili opojnu drogu, s time da su dio droge dostavljali kupcima u Austriji i Švicarskoj, a dio su dovozili u Sloveniju u mjesto Hočko Pohorje gdje je VIII. okr. čuvao apartmane i automobile koji su služili za krijumčarenje i u kojima je udruženje sakrivalo opojnu drogu. Dio opojne droge su dovozili u Mariju Bistricu i Zagreb gdje su I. i VI. okr. kokain sakrivali i pripremali za ilegalno tržište, a amfetamin u obliku baze u konzistenciji ulja prerađivali, miješajući bazu sa prekursorima i drugim tvarima namijenjenim proizvodnji amfetamina. Tako pripremljenu drogu su V., VI. i VII. okr. dostavljali i prodavali kupcima na području Hrvatske, pa su je tako dostavljali i prodavali i X. i XI. okr., dok su manje količine preprodavali krajnjim konzumentima na širem području Zagreba.

Nadalje je V. okr., od svibnja 2019. do ožujka 2020. godine, u Zagrebu, u cilju ostvarenja nepripadne materijalne koristi nabavkom i preprodajom marihuane, u najmanje 11 navrata dogovorio i realizirao kupovinu navedene droge od XII. okr. i to u količinama od 100 grama do četiri kilograma, a koju marihuanu je među ostalima i XIII. okr. dalje preprodavao. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv dvanaest okrivljenika", navodi se u priopćenju.

O samoj operaciji oglasila se i PU zagrebačka.

Kako navode, u suradnji sa Službom kriminaliteta droga Uprave kriminalističke policije MUP-a i u koordinaciji s USKOK-om te policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije Republike Slovenije i Republike Srbije te Nizozemskom, Njemačkom, Austrijom i Švicarskom proveli su kriminalističko istraživanje nad više osoba. Na području Policijske uprave zagrebačke uhićeno je ukupno devet osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zločinačkog udruženja i više kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sustavu zločinačkog udruženja, dok su istovremeno na području Republike Slovenije uhićene dvije osobe.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem na području Policijske uprave zagrebačke, Policijske uprave krapinsko-zagorske, Policijske uprave istarske i na području Republike Slovenije provedeno je više pretraga osoba, domova i osobnih automobila kojom prilikom je pronađeno: 625,38 grama kokaina, 3316,5 grama amfetamina,142 grama marihuane, jedna tableta droge MDMA, 18398 grama paracetamola (punila za povećanje mase droge), 80,5 grama praškaste materije (punila za povećanje mase), metalna hidraulična preša s kalupima za utiskivanje, uređaj za vakumiranje i više paketa plastičnih vrećica za vakumiranje, dvije metalne žlice i metalni skalpel s tragovima kokaina, šest digitalnih vaga za precizno mjerenje mase, plinski pištolj, više stotina komada tableta te veći novčani iznos za koji se sumnja da je protupravno stečen preprodajom droge.

Kako navode, tijekom kriminalističkog istraživanja privremeno su oduzeti osobni automobili marke Renault Scenic, zagrebačkih registarskih oznaka i BMW X5 njemačkih nacionalnih oznaka budući su u njima pronađena preuređena mjesta za skrivanje i prijevoz droge te je utvrđeno da su članovi zločinačkog udruženja navedena vozila koristili za krijumčarenje kokaina i amfetamina s područja Kraljevine Nizozemske na područje Republike Slovenije i Hrvatske.

Nadalje, tijekom kriminalističkog istraživanja uhićeno je nekoliko osoba te je zaplijenjena droga i to, od lipnja do rujna 2019. godine u tri su navrata na području Švicarske, a potom i Austrije te Zadra uhićena trojica muškaraca kod kojih je, kod svakog od njih, pri tome pronađen po jedan kilogram kokaina.

Također, sredinom rujna 2019. na Graničnom prijelazu Cvetlin uhićen je hrvatski državljanin kod kojeg je tom prilikom pronađeno pet kilograma kokaina, a ujedno mu je oduzet osobni automobil Audi Q7, njemačkih nacionalnih oznaka budući je u njemu pronađeno preuređeno mjesto za skrivanje i prijevoz droge.

Početkom veljače 2020. na području Slovenije, uhićen je hrvatski državljanin te su pronađene tri litre amfetamina u obliku baze u konzistenciji ulja. Nadalje,10. veljače 2020. na području Zagreba uhićen je hrvatski državljanin te je pronađeno 616 grama amfetamina, 11.441,00 grama manitola u prahu (punila), 7,5 litara otopine manitol (punila), 13 digitalnih vaga za precizno mjerenje mase te je oduzet novčani iznos za koji postoji sumnja da potječe od preprodaje droge. Devet dana kasnije isto na području Zagreba, kod tom prilikom uhićenog hrvatskog državljana pronađeno je 3620 grama marihuane.

Dan kasnije, 20. veljače 2020. na području Zagreba uhićena su još dva hrvatska državljanina kod kojih je pronađeno 245 grama amfetamina, 21 gram marihuane, 0,7 grama droge MDMA, digitalna vaga s tragovima droge i 137,0 grama punila. Još dvojica hrvatskih državljana uhićena su 28. veljače 2020. na području Zagreba kod kojih je pronađeno je pronađeno 2.573,00 grama marihuane, 422 grama kokaina, 294 komada tableta droge MDMA, 61 grama praškaste materije (punila), tri digitalne vage za precizno mjerenje mase te novčani iznos za koji postoji sumnja da potječe od preprodaje droge.

Cjelokupnim kriminalističkim istraživanjem, unazad godinu dana ukupno je pronađeno i privremeno oduzeto: 9,047.38 grama kokaina, 4,177.5 grama amfetamina, 3 litre amfetamina u obliku baze u konzistenciji ulja, 6,356.0 grama marihuane, 295 tableta droge MDMA, 30,178.5 grama punila za povećanje mase droge (paracetamol, manitol), 7,5 otopine manitola, 23 digitalne vage za precizno mjerenje mase, 3 osobna automobila s preuređenim mjestima za skrivanje i prijevoz droge, metalna hidraulična preša s kalupima za utiskivanje, uređaj za vakumiranje i više paketa plastičnih vrećica za vakumiranje te značajni novčani iznos u eurima i kunama za koji se sumnja da je protupravno stečen preprodajom droge.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 58-godišnji hrvatski državljanin organizirao zločinačko udruženje na način da je u zajedničko djelovanje povezao sedam državljana Hrvatske i dva državljana Republike Slovenije starosti između 25 i 53 godina, s ciljem kontinuirane nabave i krijumčarenja kokaina i amfetamina s područja Kraljevine Nizozemske na područje Slovenije i Hrvatske te potom njene daljnje prodaje za potrebe narko tržišta Švicarske, Austrije i Hrvatske. Članove ovog zločinačkog udruženja sumnjiči se da su u razdoblju od 19. ožujka 2019. do 6. ožujka 2020. godine, u ukupno dvadeset i jedan navrat, s područja Kraljevine Nizozemske na područje Slovenije i Hrvatske prokrijumčarili najmanje 100 kilograma kokaina i više desetaka kilograma amfetamina, navode iz PU zagrebačke.