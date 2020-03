'Rekao je da će im zabiti slamku u vratnu žilu, krvi se napiti i nositi je oko vrata u bočici'

Emisija Provjereno Nove TV objavila je iskaze bivše partnerice policajca Ž. K. u kojima govori kako ju je zlostavljao jer je svjedočila da planira ubojstvo unuka obitelji Šota, s kojom je sukob kulminirao, kako obitelj tvrdi, zbog poslovnog prostora koji je htio na njihovu štetu priskrbiti svom prijatelju.

Po službenoj dužnosti pokrenuta je istraga, a bivša partnerica ispitana je u DORH-u i PNUSKOK-u.

''Svjedokinja iskazuje da je gospodin saznao da je ona to prenijela jednoj gospođi i tražio je od nje da to demantira ili ako je policija zove na razgovor, da o tome ne govori. Tvrdi da joj je gurnuo dva prsta u grkljan i kazao joj je da će joj izvaditi grkljan jer tako se radilo u ratu. Uspjela je pobjeći, međutim, on ju je presreo automobilom'', stoji u zapisniku dotične sa svjedočenja na sudu.

J. N. i tadašnja partnerica Ž. K. našle su se na riječkom Zametu. J. N. se prisjetila svojih reakcija na taj sastanak: "Prvo sam mislila da me plaši. Rekla sam da je to nestvarno. Zašto ne ide na nas nego na djecu? Ona je rekla da je rekao da će im zabit slamku u vratnu žilu, da će im se napiti krvi i da će njihovu krv nositi oko vrata u bočici kao pobjedu protiv gospođe."

Izuzev zapisnika sa sudskog svjedočenja, Provjereno je došlo i u posjed e-maila u kojem je Ž. K. slao prijetnje svojoj bivšoj partnerici.

O optužbama te obitelji oglasio se i odvjetnik Ž. K. s dopisom u kojemu se navodi kako je protiv njegova klijenta odbačena kaznena prijava te kako se do trenutka slanja dopisa protiv njega niti pred jednim nadležnim državnim odvjetništvom ili redovnim sudom u Republici Hrvatskoj ne vodi niti jedan kazneni postupak u kojem bi se on nalazio u procesnoj ulozi okrivljenika.

Međutim, nakon svjedočenja bivše partnerice ponovno je pokrenuta istraga s novim elementima.