Namještali javne natječaje u Dugoj Resi i Novalji? USKOK podignuo optužnicu protiv šest osoba

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1964., 1958., 1978., 1987., 1973., 1977.) i jedne pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, zlouporabe u postupku javne nabave te pomaganja u zlouporabi u postupku javne nabave.

Optužnicom se II. okr. – vlasnika jednog obrta (dalje: Obrt) tereti da je, tijekom travnja i svibnja 2024. godine u Dugoj Resi i Svetoj Nedelji tražio od I. okr. - pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodarstvo, razvoj i EU fondove u Gradu Duga Resa, da u postupku javne nabave za izvođenje radova vezanih za signalizaciju osigura dodjelu poslova Obrtu na način da se pozivi za dostavu ponuda pošalju Obrtu te gospodarskim subjektima s kojima će II. okr. dogovoriti da dostave ponudu lošiju od ponude Obrta, što je I. okr. prihvatio. Nadalje je II. okr. dogovorio s III. okr. - članom jednog trgovačkog društva iz Svete Nedelje da to društvo na poziv za dostavu ponude u navedenom postupku javne nabave dostavi ponudu skuplju od Obrta kako bi ponuda Obrta bila izabrana.

Nakon toga je I. okr., sukladno dogovoru s II. okr., naložio da se poziv za dostavu ponuda osim Obrtu uputi i tom trgovačkom društvu. Potom je II. okr. u ime Obrta dostavio ponudu s cijenom od 77.816,25 eura s PDV-om, a III. okr. je za trgovačko društvo kojeg je član dostavio skuplju ponudu s cijenom od 88.254,11 eura s PDV-om te je s Obrtom kao najpovoljnijim ponuditeljem Grad Duga Resa sklopio ugovor o izvođenju radova.

Osim toga, optužnicom se stavlja na teret V. okr. – direktorici VII. okr. trgovačkog društva da je, tijekom travnja i svibnja 2024. godine u Novalji, Zagrebu i Svetoj Nedelji tražila od IV. okr. - pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav u Gradu Novalji da u postupku nabave vezano za izradu prometnog elaborata osigura dodjelu poslova VII. okr. društvu na način da se pozivi za dostavu ponuda pošalju osim VII. okr. društvu i gospodarskim subjektima s kojima će oni dogovoriti da dostave lošiju ponudu od ponude VII. okr. društva, što je IV. okr. prihvatio. Potom je VI. okr., koji obavlja poslove VII. okr. trgovačkog društva po uputi V. okr., dogovorio s III. okr. da trgovačko društvo iz Svete Nedelje dostavi ponudu skuplju od ponude VII. okr. društva kako bi ta ponuda bila izabrana.

Nakon toga je IV. okr., sukladno dogovoru s V. okr., naložio da se poziv za dostavu ponuda osim VII. okr. društvu uputi i trgovačkom društvu iz Svete Nedelje te je potom V. okr. za VII. okr. društvo dostavila ponudu s cijenom od 22.250,00 eura s PDV-om, a III. okr. je za trgovačko društvo iz Svete Nedelje dostavio skuplju ponudu s cijenom od 27.375,00 eura s PDV-om, te je Grad Novalja s VII. okr. društvom kao najpovoljnijim ponuditeljem sklopio ugovor o izradi prometnog elaborata.