Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KATASTROFA

Urušavaje škole u Indoneziji: Pronađeno najmanje 50 tijela, nastavlja se potraga

INDONESIA-SIDOARJO-SCHOOL BUILDING-COLLAPSE-VICTIMS
BASARNAS/XINHUA
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
06.10.2025.
u 06:50

Potraga se nastavlja, a snimke koje je podijelila spasilačka agencija prikazuju radnike kako iznose narančaste vreće za tijela iz ruševina škole.

Broj poginulih nakon urušavanja škole u Indoneziji porastao je na najmanje 50 osoba nakon što su spasioci uklonili gotovo sav ruševni materijal, priopćile su spasilačke službe u ponedjeljak, nazvavši to najsmrtonosnijom katastrofom u toj zemlji ove godine. Islamska internatska škola Al Khoziny u indonezijskom gradu Sidoarjo urušila se prošlog ponedjeljka. Stotine, mahom tinejdžeri, ostali su zatrpani pod betonskim ruševinama, pri čemu su izgubili živote.

Uz pomoć bagera, spasioci su kasno u nedjelju uklonili oko 80 posto ruševina i pronašli tijela i dijelove tijela žrtava, priopćila je agencija za ublažavanje katastrofa. Budi Irawan, zamjenik ravnatelja agencije, rekao je kako je prema broju pronađenih tijela poginulo ukupno 50 osoba te da se očekuje da će spasioci do kraja ponedjeljka završiti potragu za još 13 zarobljenih žrtava.

"Ovo je najveći broj žrtava ove godine vezan uz jednu zgradu. Od svih katastrofa u 2025., prirodnih ili ne, nijedna nije odnijela toliko života kao ona u Sidoarju", rekao je na konferenciji za novinare. Yudhi Bramantyo, dužnosnik agencije za potragu i spašavanje, rekao je kako je pronađeno još pet dijelova tijela, što ukazuje da bi broj poginulih mogao biti najmanje 54.

Potraga se nastavlja, a snimke koje je podijelila spasilačka agencija prikazuju radnike kako iznose narančaste vreće za tijela iz ruševina škole. Vlasti su rekle da je uzrok urušavanja bila građevinska aktivnost na gornjim katovima koju temelji škole nisu mogli podnijeti.

U cijeloj Indoneziji postoji oko 42.000 islamskih školskih zgrada, lokalno poznatih kao "pesantren", a ministar javnih radova Dody Hanggodo rekao je kako samo 50 pesantrena ima građevinske dozvole. Još nije potvrđeno je li škola Al Khoziny imala građevinsku dozvolu, a Reuters nije uspio odmah stupiti u kontakt s upravom škole za komentar. 

Ključne riječi
urušavanje indonezija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još