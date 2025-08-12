Pomazila je mačku tijekom putovanja pa završila u bolnici s opasnom infekcijom: 'Moglo mi je stati srce'

26-godišnja Alysha iz Leedsa, koja je zamolila da joj se ne otkriva puni identitet, teško se razboljela nakon što se na odmoru zarazila tifusom — i to nakon što je pomazila i nahranila mačku lutalicu. Na udaljenom indonezijskom otoku Gili Trawangan, bez bolnice, ljekarne ili hitne medicinske službe, Alysha je odjednom razvila visoku temperaturu, jake bolove u tijelu i neprestano povraćanje, piše Mirror. “Drhtala sam na 34°C, nisam mogla zadržati ni gutljaj vode — tada sam znala da je ozbiljno”, prisjeća se.

Prvi liječnik koji ju je posjetio u hostelu bio je, kaže, iznimno ljubazan unatoč njezinoj fobiji od igala. No kad je otišao s otoka, zamijenio ga je drugi liječnik koji joj je intravenoznu infuziju postavio na opasno visoku brzinu — tri kapi u sekundi. “Kasnije sam saznala da čak i jedna do dvije kapi zahtijevaju stalno praćenje. Pri toj brzini moglo mi je stati srce. Iskreno, bilo je zastrašujuće”.

Nakon nekoliko dana u tom stanju, Alysha je morala letjeti u Tajland na bolničko liječenje. Putovanje opisuje kao “strašno”, ali se sada oporavlja i želi upozoriti putnike na rizike dodirivanja životinja u zemljama s nižim higijenskim standardima. “Svi vas upozoravaju na hranu, ali nitko ne kaže da ozbiljnu infekciju možete dobiti samo maženjem napuštene životinje. Tifus nije šala”.

Prema Shubanu Kotwalu, direktoru proizvoda u Away Holidays, turisti u područjima visokog rizika trebali bi:

Izbjegavati fizički kontakt sa životinjama lutalicama, bez obzira na to koliko izgledaju pitomo.

Cijepiti se protiv tifusa prije putovanja u regije s ograničenim sanitarnim uvjetima.

Uvijek imati putno osiguranje koje pokriva hitne medicinske evakuacije.

Nositi osnovni set prve pomoći s rehidracijskim solima, antiseptikom i lijekom protiv proljeva.

Odmah potražiti liječničku pomoć kod vrućice, bolova u trbuhu ili znakova dehidracije.

Kotwal upozorava: “Čak i ponašanja niskog rizika, poput maženja mačaka, mogu imati opasne posljedice kad se kombiniraju s lošim sanitarnim uvjetima i ograničenim pristupom medicinskoj skrbi”.

Što je tifus?

Tifus je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Salmonella enterica serotip Typhi. Najčešće se prenosi kontaminiranom hranom ili vodom. Simptomi uključuju dugotrajnu vrućicu, slabost, bolove u trbuhu, glavobolju, gubitak apetita i ponekad osip. Bez liječenja, može dovesti do crijevnog krvarenja ili perforacije, a stopa smrtnosti iznosi 10–30%. Neki se ljudi oporave, ali ostaju kronični nositelji bakterije godinama.