Upravitelj Šumarije Otočac dobio 10 mjeseci zatvora zbog mita

Zvonko Burić (60), upravitelj Šumarije Otočac na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog mita. Na objavi presude se nije pojavio, a tijekom suđenja je negirao krivnju.

Prema optužnici, teretio se da je 2022. tijekom vožnje nazvao Milana Samardžiju. Samardžija je u to vrijeme bio odgovorna osobe tvrtke koja se bavila prodajom i izvozom drveta. Nakon što ga je nazvao, prema optužnici, Burić je Samardžiju zatražio da se nađu na benzinskoj postaji koja ima i kafić. Kada se Milan samardžija dovezao do benzinske, s njim u vozilu su bili njegov sin i još jedan radnik. Burić je tada, prema optužnici, izašao iz kafića te je kazao Samardžiji:

- Od sada više nećeš tovariti bez mene!

Tužiteljstvo je u optužnici navelo da su te riječi čuli Samardžijin sin i radnik, iako su bili udaljeni pet metra od njih dvojice. U optužnici se navodilo i da je Burić od Samardžije tražio 100 eura mita po turi drveta, a radilo se o ukupno 2220 kubika. U obrazloženju presude je navedeno da je sud iskaze svjedoka navode optužbe, smatra sud, bio je i mejl kojeg je nakon toga sastanka s Burićem Samardžija odmah poslao svome šefu u kojem mu je napisao da ga je Burić traži mito i da ga treba prijaviti. - Sud smatra da je Burić tražio mito i taj iznos kojeg je tražio je trebao biti za to da se obavi određena radnja koju bi Burić ionako po zakonu morao obaviti, a to je prodaja drvne građe - naveo ej sud u obrazloženju presude.

Burić se branio da to nije istina, da svjedoci nisu mogli čuti što su on i Samardžija pričali, a samog Milana Samardžiju je optužio za pritisak na njegove redarnike iz šumarije. No redarnik kojeg je Burić imenovao svjedočio je da sa Samardžijom nikad nije imao problema. Buriću je olakotno bila neosuđivanost i što su od počinjenja djela prošle tri godine. Sud mu otegotnih okolnosti nije našao, a njegova je obrana najavila žalbu na presudu.