Sutkinja: 'Nije na sudu već na politici da utvrdi je li ZDS zabranjen ili ne'

Zagrebačka policija već je uložila žalbu na presudu sutkinje Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Mirele Prstec Batarelo koja je oslobodila njihove optužbe N.K. (26) jer je 4. srpnja za javljanja uživo u Dnevniku HRT-a s Hipodroma uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona upao u kadar uzviknuvši: "za dom spremni". Zagrebačka policija je u optužnom prijedlogu napisala da je to službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske, te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti, te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.

Sutkinja je presudila da okrivljenik nije počinio prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira: „Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 700 do 4.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.“

Sutkinja je uvodno obrazložila da su Hrvatske obrambene snage (HOS) bio jedna od prvih organiziranih vojnih jedinica u Domovinskom ratu, a koja je početkom 1992. integrirana u Hrvatsku vojsku. Istakla je da se o značaju Domovinskog rata govori u izvorišnim osnovama Ustava, a da se na službenoj ratnoj zastavi HOS-a nalazi oznaka Hrvatske stranke prava i pozdrav „Za dom spremni“.

Zatim, sutkinja tumači: "Naprotiv, bez obzira što sporni natpis ujedno predstavlja i službeni pozdrav iz vremena Nezavisne države Hrvatske, u opisanom kontekstu isti je putem Hrvatske stranke prava, te Hrvatskih obrambenih snaga izraz nacionalne samobitnosti i državne opstojnosti hrvatskog naroda ostvarenih u pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu.". Podsjetila je da je u registrirana i Udruga dragovoljaca HOS-a Grada Zagreba, čiji Statut ima grb HOS-a za natpisom "Za dom spremni", kao i Udruga bojovnika HOS-a i Udruga simpatizera HOS-a Zagreb Dubrava, a njezina je djelatnost: osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima društvenog života predlaganjem projekata i programa na ostvarivanju ciljeva Udruge, okupljanje članstva na skupovima, komemoracijama i značajnim obljetnicama u svrhu očuvanja povijesnih tradicija iznošenje istine o prošlosti i značajnim događajima, održavanje susreta i druženja simpatizera sa bojovnicima HOS-a organiziranje humanitarnih akcija sukladno posebnim propisima provođenje i organiziranje konferencija, okruglih stolova tribina, predstavljanja, radionica s tematikom za ostvarivanje ciljeva Udruge te razvijanje suradnje s braniteljskim udrugama odnosno sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj.".

Nesporno je i da pjesma Čavoglave počinje riječima "Za dom spremni", obrazložila je sutkinja pa nastavila: "U konkretnom slučaju u radosnom iščekivanju koncerta MPT-a, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi "za dom spremni" u eter prilikom javljanja uživo, nije narušen javni red i mir građana, niti bi isti kao takav predstavljao manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti. Međutim, imajući u vidu sve okolnosti konkretnog događaja, mjesto, vrijeme, način postupanja okrivljenika, odnosno da je okrivljenik u eter prilikom javljanja uživo uzviknuo "za dom spremni", u općoj euforiji radosti prije koncerta UČF, koji koncert je protekao radosno i u miru bez incidenata, a činjenica je kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima. Postavlja se pitanje treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre.".

Uzgred, upravo smo u današnjem tiskanom izdanju Večernjeg lista postavili pitanje koji je smisao u kažnjavanju pokojeg izgrednika koji baca baklju na stadionu na kojem to čini stotine izgrednika, ali policija bi nam vjerojatno odgovorila da oni čine sve što mogu da otkriju sve prekršitelje pa prijavljuju one koje otkriju. To što je netko bio u skupini iz koje su bacane baklje ne znači da je i ta osoba bacala baklje pa to vrijedi i za sve koji su bili na Thompsonovu koncertu.

Sutkinja potom obrazlaže da je u našem Prekršajnom zakonu implementirano načelo zakonitosti po kojem isključivo zakon i odluke lokalnih jedinica mogu biti izvor prava i prekršajnih sankcija. Načelo zakonitosti "uključuje zahtjev kako samo pisani zakon i odluke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti izvor prekršajnog prava (nullum crimen sine lege scripta) te zahtjev da propisi o prekršaju i sankciji moraju biti jasni i određeni (nullum crimen,nulla poena sine lege lege certa)".

Zahtjev određenosti nužna je pretpostavka suvremenog prekršajnog prava obzirom da svakom građaninu kao adresatu zakonskih odredaba mora biti jasno što smije ili ne smije činiti, odnosno što smije ili ne smije propustiti. Imajući u vidu sadržaj ranije citiranog članka 5. sutkinja obrazlaže da ta blanketna zakonska formulacija ne propisuje koji bi to tekst zapravo remetio javni red i mir, što u praksi rezultira time da u svakom konkretnom slučaju sud interpretira citiranu odredbu i donosi odluku o postojanju bića terećenog prekršaja.

Inače, na načelo zakonitosti pozvao se i Josip Šimunić zbog uzvikivanja ZDS-a na stadionu, ali tek u zahtjevu Europskom sudu za ljudska prava koji mu je taj prigovor odbacio jer ga nije isticao u prekršajnom postupku u Hrvatskoj.

S obzirom da sudovi štite Ustavom i pravnom stečevinom EU, međunarodnim ugovorima i zakonima utvrđeni pravni poredak RH, te osiguravaju jedinstvenu primjenu prava, ravnopravnost i jednakost pred zakonom, pravilan je zaključak kako podvođenje pozdrava "Za dom spremni" pod tekst kojim se remeti javni red i mir "izlazi izvan okvira zakonskih sudskih ovlasti, na taj način se prelazi granica dopustivog sudačkog postupanja. Naime, spada li navedeni pozdrav pod zabranjene tekstove ili ne pitanje je koje ulazi u prostor političkog, a ne sudskog odlučivanja pa ga kao takvog treba ostaviti za odluku političkim liderima s izbornim legitimitetom, mandatom i posljedično političkom odgovornošću.", obrazlaže sutkinja pa dodaje da je sud ovlašten interpretirati zakonske odredbe, ali nije na sudu da arbitrira u ideološko političkom, historiografskim i javnim prijeporima. Takvim bi postupanjem sud, štoviše, bez ikakvog zakona koji bi regulirao predmetnu problematiku jasnom zabranom zadirao u Ustavom zajamčeno pravo pojedinca na slobodu govora, ustvrdila je Prstec Batarelo. Za nju su teze optužnog prijedloga policije o pozdravu iz NDH zapravo vrijednosne ocjene i interpretacije koje ne predstavljaju izraz nacionalnog konsenzusa, slijedom čega i bespredmetno pozivanje na praksu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sugg i Dobbs protiv Švedske iz 2001. god. Naprotiv, sutkinja se pozvala na odluku ESLJP-a u predmetu Vajnai protiv Mađarske iz 2008. citirajući tekst zbog kojeg smo svojedobno i u Večernjem listu komentirali da zbog toga ESLJP štiti i HOS-ov ZDS: „pravni sustav koji ograničava pojedina ljudska prava kako bi zadovoljio javne osjećaje stvarne ili nerealne ne može opravdati nužnostima društvenih potreba u demokratskom društvu, budući da društvo mora ostati razumno u prosuđivanju".

Zbog toga iako je sporni pozdrav nedvojbeno korišten za NDH putem Hrvatske vojske postao je sastavnim dijelom Domovinskog rata, a time i svih vrijednosti koje na temelju Izvorišnih osnova Ustava taj rat predstavlja, a u konkretnom slučaju je tako i korišten pa ne postoji veza između ponašanja okrivljenika i simbola ustaškog režima koji simboliziraju mržnju prema ljudima druge vjere i etničke pripadnosti, zbog čega sud zaključuje da okrivljenik kritične zgode nije širio nacionalnu mržnju već uzviknuo stihove početka Thompsonove pjesme. "Sporni tekst po svom doslovnom značenju nema eksplicitno uvredljiv sadržaj u smislu govora mržnje i nije izričito zabranjen Zakonom, Odlukom Ustavnog suda ili Ustavom", obrazložila je sutkinja dodavši da je njezino obrazloženje u skladu s odlukom Visokog prekršajnog suda broj: Ppž-1252/2022 od 23. svibnja 2025. godine.. U tom predmetu VPS je obrazložio: "upotreba ovog pozdrava u svrhu odavanja počasti braniteljima HOS-a koji su se borili i poginuli za Republiku Hrvatsku u tom razdoblju zahtjeva drugačiji, tolerantniji pristup. Ovakvo stajalište je osobito posljedica nedostatka konkretne zakonske norme kojom bi bilo jasno propisano između ostalog, koja obilježja totalitarnih režima i pod kojim uvjetima bi predstavljala remećenje javnog reda takvim izričajem. (...) Slijedom iznesenog je po stavu ovog sudskog vijeća isticanje pozdrava „Za dom spremni“ (odnosno pozivom ''za dom'' i odgovora ''spremni'') u konkretnom slučaju ispred biste poginulog branitelja HOS-a TAT (anonimizirani identitet okrivljenika op.a.) u zagrebačkom parku koji po njemu nosi naziv, u okviru obilježavanja 30. godina od osnivanja HOS-a, izuzetak od ustaljene sudske prakse o nedopustivosti navedenog pozdrava na javnom mjestu", pravomoćno je obrazloženo u odluci VPS-a koju su potpisali predsjednik vijeća Robert Završki i sutkinje Kristina Gašparac Orlić i Gordana Korotaj. O presudi sutkinje Prstec Batarelo po žalbi policije odlučit će Visoki prekršajni sud.