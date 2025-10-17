Upecao soma dugačkog 202 centimetara i teškog 55 kilograma: 'Izvlačio sam ga više od sat vremena'

Bogdan Zelenak, mještanin naselja Opatovac koje se nalazi uz državnu cestu Vukovar – Ilok, večeras je upecao jednog od najvećih primjeraka soma ove godine. Prema njegovim riječima. poslije borbe na vodi duže od sat vremena. Zelenak je izvukao soma dugačkog 202 centimetara i teškog 55 kilograma. Govoreći o svom večerašnjem iskustvu kaže kako je išao pecati smuđa, ali da je na kraju izvukao ovo „riječno čudovište“.

- Pecao sam kod Opatovca, nekih kilometar od sela gdje inače kampiramo ljeti. Uhvatio sam ga na varalicu i na najlon 0,28 tako da nisam mogao ništa naglo raditi jer bi najlon pukao. Koristio sam štap 30-60 grama. Som se upecao oko 18:30 sati i s obzirom na njegovu snagu odmah sam znao da je veliki primjerak, ali ne baš ovako velik. Izvlačio sam ga više od sat vremena, odnosno do 19:35 sati – rekao je Zelenak.

Dodaje kako ga je pri izvlačenju som vukao niz rijeku više od 2,5 kilometara što samo govori o borbi koja se vodila na Dunavu večeras. Uz to ta borba se vodila po mraku što je dodatno otežavalo tu borbu. Najavio je kako će ovog velikog primjerka soma isjeći, ispeći i pojesti kao i da će dobar dio lovine biti podijeljen.

Kaže i kako godinama nije pecao na Dunavu, ali da se ponovno vratio na moćnu rijeku gdje ljeti i kampira. Peca često, ali nikada još nije uhvatio ovako veliku ribu. - Ovo je isto tako i dokaz da u Dunavu i dalje ima ribe i ne samo da ima ribe nego i ovako velikih komada - rekao je Zelenak.

Podsjetio je i kako su ribari iz Iloka ljetos, također kod Opatovca, ulovili soma od 58 kilograma ali u mreži što je, kako i sami ribari kažu, puno lakše nego na štap.