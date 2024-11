Upaljeni meteoalarmi u Hrvatskoj: Temperature ispod nule, očekuje se i snijeg, a u dijelu zemlje vjetar i do 140 km/h

Susnježica i snijeg očekuju se ovog četvrtka u višem gorju, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod u prognozi za kraj tjedna. Temperature bi mogle ponegdje u jutarnjim satima blago pasti ispod ništice, a na Jadranu su upaljeni i meteoalarmi. Dok će na većini obale biti upaljeno žuto upozorenje, na Kvarneru i u Istri će taj stupanj upozorenja biti podignut na narančastu razinu zbog vjetra. Najjači vjetar pak se očekuje na području Velebitskog kanala, gdje je upaljen najviši, crveni meteoalarm s udarima do 140 km/h.

''Veći dio dana prevladavat će oblačno. Lokalno može pasti slaba kiša, uglavnom na krajnjem jugu, a u višem gorju moguća je susnježica i snijeg. Popodne smanjenje naoblake sa zapada, no na moru sunčanih razdoblja može biti i ranije. Vjetar do umjeren sjeveroistočni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, a na jugu ujutro prolazno i jugo. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu većinom između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 7, na moru od 11 do 16 °C'', prognozirao je DHMZ, a meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak je za HRT prognozirala i što nas očekuje u idućim danima.

- U većinom hladniji četvrtak i na Jadranu dosta oblaka, lokalno i olujni udari bure. Ponegdje će pasti malo kiše, uglavnom u višem gorju susnježice i snijega. Do nedjelje na kopnu sve više sunčanih razdoblja, osobito za vikend. Pritom je i dalje moguća magla i mraza, ali će danju biti toplije nego prošlih dana. Na Jadranu će do nedjelje prevladavati sunčano. U petak još vjetrovito uz jaku, na udare olujnu i orkansku buru, koja će oslabjeti u drugom dijelu subote. U nedjelju će jutro biti još malo hladnije, ali će dnevna temperatura porasti - prognozirala je.

