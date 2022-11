Upaljen meteoalarm, stiže jače zahlađenje i snijeg: Moglo bi ga biti i u nizinama

Subota nam je donijela osjetno hladnije vrijeme, a tako će se nastaviti i u nedjelju, a prognostičari najavljuju i snijeg, i to ne samo u gorju već i u nizinama.

U nedjelju će prema prognozi DHMZ-a biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. U gorju će biti snijega uz stvaranje snježnog pokrivača, a mjestimična susnježica i snijeg mogući su i u nizinama na zapadu zemlje. Prema večeri u većini krajeva prestanak oborine te djelomično razvedravanje sa sjeverozapada. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, na krajnjem jugu još ujutro i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 0 do 4 na kopnu, a od 8 do 12 na Jadranu. Najviša dnevna od 2 do 7 u unutrašnjosti te između 12 i 17 °C duž obale.

DHMZ izdao je niz upozorenja. "Mjestimice snijeg uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, osobito u Hrvatskom zagorju te u područjima iznad 500 m visine. Visina snijega 1-5 cm. Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", upozorenje je DHMZ-a.

Za Jadran su na snazi alarmi zbog jake i mjestimice olujne bure.

Foto: DHMZ

"Osim povremene kiše, u noći i tijekom nedjelje ponegdje će biti i snijega, uz stvaranje snježnog pokrivača osobito u gorju, ali nije isključeno ni u nekim nizinama. Puhat će jaka i olujna bura na sjevernom dijelu, a južnije uglavnom umjeren sjeverozapadni vjetar. Mirniji ponedjeljak, uglavnom bez oborina, a u utorak i srijedu novo naoblačenje s kišom, na Jadranu i jugom, te uglavnom u Gorskom kotaru i snijegom. Od četvrtka uglavnom suho i djelomice sunčano.", stoji u vremenskoj prognozi Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a za HRT.

Zbog jakog vjetra zabrane i ograničenja u prometu

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, upozoravaju u subotu iz Hrvatskog autokluba.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa, zbog olujnog vjetra, za I skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metara, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom).

Jak vjetar puše na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče između tunela Sveti Rok i vijadukta Baričević i A6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhobić te se vozi uz ograničenje brzine.

Zbog prometnih nesreća prekinut je promet na državnim cestama DC46 Budrovci-Stari Mikanovci i DC205 u mjestu Risvica (općina Kumrovec). Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera. Obilazak je čvor Ogulin (A1)-DC42-DC23-čvor Brinje (A1) i obrnuto.

