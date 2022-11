Snažna oluja odnijela dva života, nanosi snijega viši od 150 centimetara

Rana zimska oluja s tzv. efektom jezera u petak je nanijela jak snijeg na dijelove zapadne države New York, uz prijavljena najmanje dva smrtna slučaja, prekide putovanje te očekivanje da će se "ledeni prah" povećati tijekom vikenda.

Orchard Park, home of the @BuffaloBills, has seen 66 inches of snow in the last 24 hours!



This is the highest 24-hour snow total ever recorded in New York state.



📸: @BuffaloBills pic.twitter.com/0TA75yr8M9