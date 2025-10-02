Upala grla pretvorila se u 'viktorijansku bolest': 22-godišnjakinja završila na hitnoj zbog šarlaha

Kad je 22-godišnja Indigo Duffy nakon koncerta u prepunom i zagušljivom pubu u Brixtonu osjetila bolno grlo, pomislila je da je riječ o običnoj prehladi ili gripi. No, samo nekoliko dana kasnije, po tijelu joj se proširio osip koji je pekao i svrbio, a dijagnoza liječnika šokirala ju je – imala je šarlah, bolest poznatu iz viktorijanskog doba.

"Upala grla me izmorila, ali mislila sam da je to posljedica festivala i koncerta. No kad sam pod tušem primijetila crvene, goruće kvržice na nogama, bila sam zbunjena i uplašena", ispričala je Indigo, samostalna prodavačica vintage odjeće iz Kingstona.

Osip se ubrzo proširio po cijelom tijelu, a nakon pretrage simptoma na internetu i sumnje na šarlah, odmah je otišla na hitnu. Tamo su joj liječnici potvrdili dijagnozu i propisali antibiotike, piše The Sun.

"Osjećala sam se kao bolesno dijete iz viktorijanskog doba. Ta me pomisao stvarno uznemirila jer je riječ o bolesti koja je nekad ubijala čitave obitelji", priznala je.

Povijesno opasna bolest

Šarlah je krajem 19. i početkom 20. stoljeća bio vodeći uzrok smrtnosti djece. Prema podacima British Medical Journala, znao bi u samo nekoliko tjedana usmrtiti svu djecu u jednoj obitelji. Zahvaljujući napretku medicine, njegova se učestalost s vremenom značajno smanjila, ali povremeno se ponovno javlja – i to s agresivnijim varijantama, upozoravaju stručnjaci.

Indigo se nakon tjedan dana odmaranja kod kuće oporavila, ali joj se koža na nogama ljuštila još dva tjedna. Svoje iskustvo odlučila je podijeliti kako bi upozorila druge na simptome bolesti koja se lako širi, a brzo liječenje je ključno za izbjegavanje komplikacija.

Šarlah u porastu

U razdoblju od 1. siječnja do 24. ožujka 2024., britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) zabilježila je 12.176 slučajeva šarlaha – iznad petogodišnjeg prosjeka, ali manje nego u istom razdoblju 2023.

"Bilo mi je lakše kad je osip počeo nestajati. U roku od nekoliko dana sve je prošlo, ali iscrpljenost i suha koža ostali su još neko vrijeme. Ne očekuješ da ćeš se danas zaraziti viktorijanskom bolešću", zaključila je Indigo.

Simptomi šarlaha

Prema podacima NHS-a, bolest obično počinje simptomima sličnim gripi:

visoka temperatura

upala grla

natečeni limfni čvorovi na vratu (velika kvržica sa strane vrata)

Unutar 12 do 48 sati javlja se karakterističan osip – sitne crvene kvržice koje počinju na prsima i trbuhu, a šire se dalje. Koža postaje hrapava, poput brusnog papira. Na jeziku se stvara bijeli sloj koji se ljušti, ostavljajući crveni, natečeni "jagodični jezik". Obrazi mogu biti crveni, iako je osip rjeđe vidljiv na tamnijoj koži.

Kako se osip povlači, koža se može ljuštiti poput opeklina od sunca. Iako je šarlah češći kod djece, mogu ga dobiti i odrasli.