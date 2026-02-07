Naši Portali
Europa treba vojsku koja će se boriti kao europska, a ne samo kao skup 27 bonsai nacionalnih armija

07.02.2026. u 11:38

Europa postupno mora nadomjestiti američke obrambene sposobnosti u Europi – i to u hodu

Premda danas među Europljanima, o čemu svjedoči i posljednje istraživanje Eurobarometra, postoji prilično širok konsenzus da u sadašnjoj geopolitičkoj oluji Europa mora jačati svoju obranu s obzirom na to da bez snažnije europske obrane ne može biti ni "geopolitičke Europe", kako su je u Bruxellesu definirali još 2019. godine, u samom vrhu Unije još nema suglasnosti o tomu kakvu bi formu europska obrana trebala dobiti. Naime, u trenutku kada se Europa suočava s najozbiljnijom sigurnosnom krizom od 1945., dvoje ključnih europskih obrambenih dužnosnika, europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius (na slici) i visoka povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, europskoj javnosti i svijetu šalju potpuno suprotne poruke o najosjetljivijem pitanju europske sigurnosti – europskoj vojsci.

