IZAZVAO BIJES

Unuk slavnog proizvođača automobila gradi privatan tunel kako bi povezao svoju luksuznu vilu i centar grada

Porsche presents annual figures for 2023
Foto: Jan Woitas/DPA
VL
Autor
Večernji list
10.10.2025.
u 11:40

Traži iskopavanje privatnog tunela jer je teško doći do vile, posebno zimi.

Wolfgang Porsche (82) gradi privatni tunel kako bi povezao garažu svoje luksuzne vile i centar Salzburga, piše Corriere della Sera. Unuk osnivača poznate automobilske marke i predsjednik nadzornog odbora tvrtke Porsche kupio je 2019. godine vilu slavnog austrijskog pisca Stefana Zweiga za 9 milijuna eura. Odmah je krenuo s renovacijama vile, a sada je tražio od grada da mu omogući iskopavanje privatnog tunela. Kao razlog je naveo kako je vrlo teško, osobito tijekom zime, doći automobilom do vile jer do nje vodi jedna uska i zavojita cesta.

Njegov zahtjev izazvao je revolt građana, pa je njih 20 tisuća potpisalo peticiju kojom traži obustavu projekta, osuđujući povlašteni tretman superbogatih. “Ne želimo da Porscheov milijarder kopa u brdo kako bi pristupio svojoj privatnoj garaži koristeći javno vlasništvo koje je, među ostalim, zaštićeno prirodno područje", poručili su organizatori peticije. Bijes je dodatno rasplamsao i iznos od samo 48 tisuća eura, koji je Porsche platio za korištenje javnog zemljišta.

Inače, vilu je 1917. godine kupio Stefan Zweig. Ova povučena vila, koju je svojevremeno posjećivao i Mozart, nalazi se na brdu Kapuzinerberg, s kojeg se pruža pogled na Salzburg. Ta vila ga je privukla zbog svog romantičarskog izgleda i činjenice da je bila nepristupačna automobilima. 

Ključne riječi
bogataši porsche

