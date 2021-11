Unuk brutalno izvrijeđao svoju baku (81) zbog automobila, mora platiti 12.000 kuna kazne

Muškarac (29) iz Zaprešića proglašen je krivim i osuđen jer je vrijeđao svoju 81-godišnju baku koja mu nije dala kupoprodajni ugovor za majčin automobil.

Prema nepravomoćnoj presudi, 29-godišnjak je lani u srpnju u 9.30 sati u Zaprešiću “počinio psihičko nasilje u obitelji na način da je vrijeđao svoju baku riječima ‘govno debelo, prasica debela lažljiva, kradljivica, pazi što govoriš o meni, govno jedno, p… ti materina lažljiva, glupačo glupa’.

Kod bake je izazvao osjećaj straha, uznemirenost i povredu dostojanstva, dakle počinio je psihičko nasilje u obitelji koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva i uznemirenost, i to na štetu osobe starije životne dobi, obrazložila je prekršajna sutkinja, piše Danica.hr.

Unuk je kažnjen novčanom kaznom od čak 12.000 kuna i mora platiti 200 kuna sudskih troškova.

Tijekom ispitivanja u policiji unuk je izjavio da ne želi ništa od svoje bake, da mu se nikada više ne javi i da mu da mamin auto te da ga ucjenjuje s kupoprodajnim ugovorom za auto.

"U afektu sam joj rekao da je "govno debelo, smeće", a to sam joj rekao iz razloga jer me ucjenjuje i te riječi sam joj poslao porukom na njen mobilni uređaj, pošto me je jako povrijedila", branio se unuk.

Presuda koja je donesena ovih dana je nepravomoćna i 29-godišnjak se na nju može žaliti.

