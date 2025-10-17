Ako je suditi po ishodu glasanja, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice

Još od prošle jeseni iz Domovinskog pokreta stizale su neslužbene najave da će ova stranka od partnerskog HDZ-a tražiti odlazak pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević. Zamjerili su joj, među ostalim, stavove vezane uz Dane kruha i na HOS-ove ambleme među školskom djecom u Vukovaru te reakcije na izloženost djece neprimjerenim sadržajima tijekom zagrebačke Parade ponosa. No, ako je suditi po ishodu glasanja na matičnom saborskom odboru, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice kojoj mandat istječe krajem studenoga.
POZNATA UMJETNICA
FOTO Ovo morate vidjeti! Natjecala se u 'Plesu sa zvijezdama', a nedavno je objavila fotke na kojima nema grudnjak
KAKO JE PROPADALA VELEBITSKA KRALJICA
FOTO Ruglo na jednoj od najvažnijih državnih prometnica: Kako je propao hotel koji nikada nije primio nijednog gosta
Video sadržaj
8
BACIO MEDALJE
Pravobraniteljica za djecu koja se suprotstavila bilo kakvoj istrazi posvajanja djece iz DR Konga i bilo kakvoj provjeri gdje su danas ta djeca, kako im je, jesu li uopće živa, iako su čak i državni službenici davali izjave da nedostaje 40-50 djece. Tako da gospođa pravobraniteljica djece zapravo brani nešto drugo, a ne djecu.