PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Ako je suditi po ishodu glasanja, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice

Autor
Iva Boban Valečić
17.10.2025.
u 06:00

U HDZ-u su nas jučer uvjeravali da se o imenovanju nove pravobraniteljice u njihovu klubu još uvijek nije raspravljalo

Još od prošle jeseni iz Domovinskog pokreta stizale su neslužbene najave da će ova stranka od partnerskog HDZ-a tražiti odlazak pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević. Zamjerili su joj, među ostalim, stavove vezane uz Dane kruha i na HOS-ove ambleme među školskom djecom u Vukovaru te reakcije na izloženost djece neprimjerenim sadržajima tijekom zagrebačke Parade ponosa. No, ako je suditi po ishodu glasanja na matičnom saborskom odboru, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice kojoj mandat istječe krajem studenoga.

Ključne riječi
Vesna Vučemilović pravobraniteljica za djecu Domovinski pokret HDZ Helenca Pirnat Dragičević

Komentara 5

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
07:36 17.10.2025.

Pravobraniteljica za djecu koja se suprotstavila bilo kakvoj istrazi posvajanja djece iz DR Konga i bilo kakvoj provjeri gdje su danas ta djeca, kako im je, jesu li uopće živa, iako su čak i državni službenici davali izjave da nedostaje 40-50 djece. Tako da gospođa pravobraniteljica djece zapravo brani nešto drugo, a ne djecu.

JO
JovanC
08:00 17.10.2025.

Pa to je ocekivano kad je Plenkovic lijevo orijentiran.

MA
mariopu
07:42 17.10.2025.

HDZ je oduvijek bio stranka koja je ponajprije zastupala interese pripadnika SDB-a i njihove potomke. Tako je bilo prije, tako je danas, tako će vjerojatno biti i u budućnosti.

