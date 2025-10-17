Ako je suditi po ishodu glasanja, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice

Još od prošle jeseni iz Domovinskog pokreta stizale su neslužbene najave da će ova stranka od partnerskog HDZ-a tražiti odlazak pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević. Zamjerili su joj, među ostalim, stavove vezane uz Dane kruha i na HOS-ove ambleme među školskom djecom u Vukovaru te reakcije na izloženost djece neprimjerenim sadržajima tijekom zagrebačke Parade ponosa. No, ako je suditi po ishodu glasanja na matičnom saborskom odboru, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice kojoj mandat istječe krajem studenoga.