Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
IZJAVIO VOLKER TURK

UN poziva na prekid vojne operacije u Gazi: Bit će još više smrti i patnje

FILE PHOTO: Aid packages are airdropped over Gaza
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
1/5
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
08.08.2025.
u 12:50

"Prema svemu što smo dosad vidjeli, daljnja eskalacija rezultirat će s više prisilnog preseljavanja, više ubojstava, više patnje, besmislenog uništavanja i zločina", upozorio je Turk

Plan izraelske vlade za vojno ovladavanje Gazom izazvat će još više smrti i patnje i mora se odmah zaustaviti, izjavio je u petak šef UN-ova vijeća za ljudska prava Volker Turk. Plan je u suprotnosti s odlukom Međunarodnog suda pravde da Izrael mora što prije okončati okupaciju kako bi se ostvarilo rješenje o dvijema državama i ostvarilo pravo Palestinaca na samoodređenje, piše u Turkovom priopćenju.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok država proširuje svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.

"Prema svemu što smo dosad vidjeli, daljnja eskalacija rezultirat će s više prisilnog preseljavanja, više ubojstava, više patnje, besmislenog uništavanja i zločina", upozorio je Turk. "Umjesto intenziviranja rata, izraelska vlada bi trebala učiniti sve da spasi živote civila u Gazi dopuštajući ulazak humanitarne pomoći. Palestinske naoružane skupine trebaju odmah i bezuvjetno pustiti taoce", dodao je.
FOTO Tisuće ljudi preplavilo ulice Tel Aviva: 'Donesi odluku! Završi rat i vrati sve kući'
FILE PHOTO: Aid packages are airdropped over Gaza
1/34
Ključne riječi
Gaza UN Izrael

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
anthropos
12:53 08.08.2025.

Izrael se može mijenjati jedino silom, a ne pozivima. Šta je njih briga za ljudske živote.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još