UN poziva na prekid vojne operacije u Gazi: Bit će još više smrti i patnje

Plan izraelske vlade za vojno ovladavanje Gazom izazvat će još više smrti i patnje i mora se odmah zaustaviti, izjavio je u petak šef UN-ova vijeća za ljudska prava Volker Turk. Plan je u suprotnosti s odlukom Međunarodnog suda pravde da Izrael mora što prije okončati okupaciju kako bi se ostvarilo rješenje o dvijema državama i ostvarilo pravo Palestinaca na samoodređenje, piše u Turkovom priopćenju.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok država proširuje svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.

"Prema svemu što smo dosad vidjeli, daljnja eskalacija rezultirat će s više prisilnog preseljavanja, više ubojstava, više patnje, besmislenog uništavanja i zločina", upozorio je Turk. "Umjesto intenziviranja rata, izraelska vlada bi trebala učiniti sve da spasi živote civila u Gazi dopuštajući ulazak humanitarne pomoći. Palestinske naoružane skupine trebaju odmah i bezuvjetno pustiti taoce", dodao je.