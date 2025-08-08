Izrael odobrio plan za preuzimanje kontrole nad Gazom: 'IDF će se pripremiti'

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok država proširuje svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata. "IDF (Izraelske obrambene snage) će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom i istovremeno pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan borbenih područja", objavio je u priopćenju ured premijera Benjamina Netanyahua. Premda je Netanyahu u četvrtak rekao da Izrael namjerava vojno zauzeti cijeli Pojas Gaze, plan odobren u petak se specifično usredotočio na sjeverni grad Gazu, najveći u enklavi.

Citirajući izraelskog dužnosnika, Barak Ravid, novinar portala Axios, rekao je na društvenoj platformi X da plan uključuje evakuaciju palestinskih civila iz grada Gaze i započinjanja kopnene ofenzive u gradu. Na pitanje hoće li Izrael zauzeti cijeli priobalni teritorij, Netanyahu je u intervjuu za Fox News u četvrtak kazao: "To kanimo". No, rekao je da Izrael želi predati teritorij arapskim snagama koje bi upravljale njime. Nije pojasnio o kakvoj upravi bi bila riječ ni koje bi arapske zemlje mogle biti uključene.

"Ne želimo ga zadržati. Želimo imati sigurnosno područje. Ne želimo vladati njime. Ne želimo biti tamo kao upravno tijelo", poručio je. Izraelski dužnosnici su raniji sastanak ovog tjedna s čelnikom vojske Eyalom Zamirom opisali napetim, rekavši da se Zamir usprotivio proširenju izraelske vojne kampanje. Jedna od opcija koja se razmatrala uoči sigurnosnog sastanka bilo je postupno zauzimanje područja Gaze koja još uvijek nisu pod kontrolom vojske, rekao je jedan izvor iz vlade pod uvjetom da ostane anoniman. U određenim područjima Gaze, mogla bi se izdati upozorenja o evakuaciji za Palestince, što bi im potencijalno dalo nekoliko tjedana vremena prije nego što dođe vojska, dodao je izvor.

Netanyahuov ured je u priopćenju u petak rekao da velika većina sigurnosnog kabineta vjeruje da "alternativan plan predstavljen u kabinetu ne bi ostvario poraz Hamasa ni povratak talaca". Dva izvora iz vlade su rekla da će bilo kakvu odluku sigurnosnog kabineta trebati odobriti cijeli kabinet, koji se možda neće sastati do nedjelje. Potpuna kontrola nad teritorijem poništila bi odluku Izraela iz 2005. kojom je povukao svoje građane i vojnike iz Gaze, a zadržao kontrolu nad njezinim granicama, zračnim prostorom i komunalnim uslugama. Desničarske stranke krive tu odluku za pobjedu militantne palestinske skupine Hamasa na izborima 2006. godine.

Međutim, nije jasno želi li Netanyahu dugotrajnu okupaciju ili kratkotrajnu operaciju s ciljem uništenja Hamasa i oslobađanja izraelskih talaca. Hamas je u izjavi nazvao Netanyahuove komentare "besramnim udarom" na pregovarački proces. "Netanyahuovi planovi za proširenje agresije brišu svaku sumnju u plan da se riješi svojih zatočenika i žrtvuje ih", navodi se u izjavi.